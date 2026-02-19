Del Área 51 en EEUU a la Kasputin Yar de Rusia: los lugares con los secretos mejor guardados de los gobiernos

Los detalles Todas estas bases albergan armas de alta tecnología, a veces nucleares, y en muchos casos los conspiranoicos hablan de extraterrestres.

Todos los países tienen instalaciones secretas donde guardan sus secretos y armamento. Estados Unidos ha acusado a China de utilizar su base de Lop Nur para pruebas nucleares. Lop Nur, similar al Área 51 de EE.UU., es un lugar enigmático donde no funciona el GPS. El Área 51, en Nevada, conocida por supuestos extraterrestres, ha sido utilizada desde 1955 para pruebas nucleares y desarrollo de armamento avanzado. Rusia tiene su "Roswell Ruso" en Kasputin Yar, donde se dice que derribaron un ovni. Reino Unido ha mantenido oculta su base de Aldermaston para simulaciones nucleares. India realizó su primer ensayo nuclear "El Buda sonriente", cuyas consecuencias aún persisten.

Todos los países tienen un lugar en el que guardan sus mayores secretos y, en muchas ocasiones, también armamento. EEUU ha acusado a China de haber usado su base de Lop Nur, también conocido como "el mar de la muerte", para probar una bomba nuclear.

Lop Nur es como el Área 51 de Estados Unidos. Allí no funciona el GPS y todo es arrasado por grandes tormentas de arena.

En el caso estadounidense, el Área 51 de Nevada es la más famosa de este estilo, aunque hasta 2013 el gobierno de ese país negó su existencia. La conforman 150 hectáreas que incluyen un área reservada para pruebas nucleares, ya que Estados Unidos lo utiliza desde 1955 para sus ensayos.

Allí fue donde se realizó la primera prueba nuclear, la que certificó que el Proyecto Manhattan había logrado darle a EEUU una bomba atómica.

EEUU también desarrolla allí su armamento más puntero y los aviones más sofisticados. Sin embargo, más allá de las armas, por lo que es más conocida el Área 51 son los supuestos extraterrestres que alberga. Según los conspiranoicos, el gobierno tiene un almacén de extraterrestres porque supuestamente allí cayó un ovni.

Algo parecido ocurrió con el "Roswell Ruso", como se conoce a la base más secreta que nunca ha tenido Rusia. La Kasputin Yar nació cuando la URSS capturó documentos nazis sobre tecnología y centró su carrera armamentística en esta base.

Se dice que allí, en 1950, un MIG ruso derribó a un ovni y lograron extraer dos cuerpos de extraterrestres. Otros informes aseguran que en 1968, la base fue atacada por ovnis. Desde allí se han lanzado 11 cohetes con cabezas nucleares activas, siempre en pruebas.

El secreto que esconde Reino Unido es directamente su base militar. La de Aldermaston ha permanecido oculta durante años, no aparecía en los mapas y en su lugar habían añadido edificios falsos. El servicio cartográfico británico lo enmascaró hasta hace unos pocos años. Aún hoy, todavía se realizan allí las simulaciones y experimentos nucleares no explosivos.

India bautizó su primer ensayo nuclear "El Buda sonriente". Intentaron ocultar las consecuencias. Allí hicieron pruebas nucleares y las consecuencias todavía continúan en la zona 50 años después.

