Así se vivió la DANA de Valencia en 2024 en directo: una reconstrucción, minuto a minuto, de la tragedia

Vídeo de Carlos Mazón: "Se espera que a las 18:00h la DANA disminuya su intensidad" Antes de las 12:00h del mediodía, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, desde el Palau, asegura que según las previsiones, el temporal parece estar desviándose hacia la serranía de Cuenca. "Se espera que a las 18:00h disminuya su intensidad en el resto de toda la Comunitat Valenciana", dijo en un vídeo, que posteriormente borró. En este vídeo, Mazón aseguraba que no había "alerta hidrológica". No obstante, en ningún momento la AEMET ha dicho que a esa hora se acabe el riesgo. Todo lo contrario: la Agencia Meteorológica advertía de que la alerta hidrológica estaba activada hasta las 18:00h, pero que podría extenderse después. Efectivamente, así ocurrió. Compartir en X

Aviso especial por la crecida del río Magro Emergències de la Comunitat Valenciana emite un aviso especial de alerta hidrográfica por la crecida del río Magro, un afluente del Júcar que recorre una distancia de unos 120 kilómetros entre las comarcas de la Plana de Utiel hasta Algemesí. En su aviso, se advertía de que podría alcanzar los 1.000 metros cúbicos por segundo aguas abajo del embalse de Forata como consecuencia de la precipitación acumulada. Compartir en X

La AEMET advierte del peligro incluso en zonas donde no llueve La Agencia Española de Meteorología (AEMET) continúa con sus alertas. En esta ocasión, advierte del peligro ante posibles crecidas de ramblas y ríos en zonas del litoral, pese a que puede que no llueva en estos puntos. Compartir en X

AEMET informa: la Ribera Alta supera ya los 200 l/m² En la comarca valenciana de la Ribera Alta existen zonas que ya superan los 200 litros por metro cuadrado en sus registros. Con capital en Alcira, la Ribera Alta se sitúa como la segunda área urbana más poblada de la provincia de Valencia, que comprende municipios como Algemesí, Carcaixent o l'Alcúdia. Mapa con la ubicación y fronteras de la Ribera Alta valenciana. Compartir en X

El volumen de la presa de Forata empieza a crecer muy rápido El embalse situado entre Cofrente y Buño acumula ya unos 5,47 hectómetros cúbicos, cuando en la madrugada previa apenas sumaba 0,17 hectómetros; una subida considerable que podría conllevar un desembalse posterior. Al Rojo Vivo Compartir en X

ARV | Francisco Cacho (laSexta) alerta de las lluvias por la DANA Durante la emisión de Al Rojo Vivo, el meteorólogo de laSexta Francisco Cacho alerta de las fuertes lluvias de la jornada. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, confirmaba a laSexta que desde las 9:30h de la mañana, ya estaba prácticamente toda la provincia de Valencia en nivel rojo, por lo que se esperaban lluvias torrenciales y previsiblemente, incluso "desastres". Compartir en X

Carlos Mazón preside un acto en la Generalitat, con alertas meteorológicas ya activadas Después del pleno, a las 10:45h de la mañana, Carlos Mazón presidía un acto en el Palau, la entrega a la Generalitat de la certificación de la estrategia de sostenibilidad turística por parte de AENOR. La AEMET ya había alertado de la situación y la propia Generalitat, unas tres horas antes, ya había suspendido las clases en los municipios de Crevillent, Elche, Santa Pola, Énguera, Nàquera, Alzira, Carcaixent, Utiel, Algemesí y L'Alcúdia. Compartir en X

Las horas previas al inicio del desastre: es 29 de ocubre y la AEMET eleva los avisos Las horas previas al inicio del desastre: es 29 de ocubre y la AEMET eleva los avisos La madrugada del martes 29 de octubre marcó el inicio de la catástrofe. A las 3:00h de la madrugada, se registraban los primeros rayos de tormenta en el interior sur de la provincia de Valencia. Dos horas después, a las 5:30h, la Confederación Hidrográfica del Júcar emitía su primer aviso —de los 198 que enviaría a lo largo del día—, alertando de la intensidad de las precipitaciones en Antella. A las 6:42h, AEMET mantenía el aviso naranja, pero apenas 15 minutos más tarde, la Autoridad Portuaria de Valencia decidía cerrar el tráfico marítimo. En Utiel, uno de los municipios más castigados, se suspendían las clases a las 07:00h de la mañana. Media hora después, llegaba el primer aviso rojo en el litoral sur de la Comunidad Valenciana. El 112 autonómico decretaba poco después la situación 1 por lluvias en la Ribera Alta, mientras AEMET comenzaba a recibir los primeros informes de inundaciones en municipios como Catadau. A las nueve de la mañana, mientras el presidente Carlos Mazón presidía el pleno del Consell en el Palau de la Generalitat, el temporal se intensificaba. En Alzira, los bomberos tenían que rescatar en helicóptero a un conductor atrapado en su furgoneta. Minutos después, buena parte de la provincia se encontraba ya bajo aviso rojo. AEMET pedía a la población "no acercarse a cauces ni ramblas", mientras el agua comenzaba a subir con rapidez. A las 10:22, en varios puntos de la Ribera, el nivel alcanzaba ya las ruedas de los coches. Las imágenes de las inundaciones se difundían desde las cuentas oficiales de Emergencias de la Comunidad Valenciana, mientras los servicios de rescate trabajaban sin descanso. Y mientras tanto, muchos se preguntaban dónde estaba el president. Carlos Mazón, a esa misma hora, asistía a un acto institucional de entrega de certificados. Fuera, el cielo descargaba toda la fuerza de una DANA que había sido anunciada desde hacía más de una semana. Jessica Ojeda Compartir en X

