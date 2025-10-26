Una nueva versión sobre la hora en blanco de Mazón: acompañó a Vilaplana hasta un parking tras su comida en el El Ventorro

Los detalles El president de la Generalitat Valenciana no dijo que hubiera ido a ningún aparcamiento y la periodista habló de una "despedida" antes de salir del restaurante, donde disfrutaron de una sobremesa de varias horas.

La investigación sobre los eventos del 29 de octubre, cuando la DANA azotó la Comunidad Valenciana, sigue sin esclarecerse. Un nuevo dato revela que Carlos Mazón, presidente valenciano, acompañó a la periodista Maribel Vilaplana a un parking tras comer juntos, información que no había sido mencionada antes. Mazón, en entrevistas, solo habló de una "despedida" en el restaurante antes de dirigirse al Palau de la Generalitat. La gestión de Mazón durante la tragedia, que dejó 80 muertos, ha generado protestas en Valencia y críticas del presidente Pedro Sánchez, a las que Mazón ha respondido acusando al Gobierno de negligencia en la gestión de la crisis.

La investigación sobre qué ocurrió realmente el día de la DANA el pasado 29 de octubre en el entorno del president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sigue siendo todo un misterio. Ahora, a tres días del primer aniversario de la tragedia, se ha conocido un nuevo y revelador dato: el líder valenciano acompañó a la periodista con la que comió aquella tarde en El Ventorro, Maribel Vilaplana, hasta un parking cercano.

Fuentes de Presidencia confirman a laSexta que el presidente se trasladó desde la puerta del restaurante hasta el parking donde la periodista tenía su coche aparcado, información que avanzó Levante y que el 'popular' y su acompañante el día de la tragedia han omitido hasta ahora.

Por su parte, Mazón no dijo que hubiera ido a ningún aparcamiento y Vilaplana habló de una "despedida" antes de salir del establecimiento, donde disfrutaron de una sobremesa de varias horas, y se dirigió directamente al Palau de la Generalitat. Así lo reveló en una entrevista en la que narró cada uno de sus supuestos pasos del 29 de octubre.

Pese a este detalle, la tarde del jefe del Consell sigue manteniendo el vacío de una hora clave esa fatídica tarde, desde las 18:45 a las 19:45, minutos en los que murieron 80 personas. En pararelo, fuentes cercanas a la periodista explican que no consideraron relevante este recorrido hasta la glorieta de la Paz.

Manifestaciones y acusaciones cruzadas

Este sábado, las calles de Valencia volvían a inundarse de cánticos y pancartas contra el líder valenciano en una protesta de unas 50.000 personas que exigía justicia para las víctimas de la DANA y responsabilidades sobre su gestión aquel día. Los asistentes recordaron que el dirigente se encontraba comiendo en un restaurante mientras sus vecinos comenzaban a ahogarse: "Mazón vas a llorar lágrimas de barro".

Durante la última jornada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tildaba de "negligente" la actuación del valenciano, algo a lo que este ha respondido en sus redes sociales: "Sus ataques solo ponen en evidencia los fatales errores de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la AEMET" que, dice, "han quedado acreditados y que dependen del Gobierno de España".

"Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven", ha expresado Mazón haciendo referencia a Sánchez, que debe comparecer en el Senado el próximo 30 de octubre. Y prosigue: "Lo miserable es no dar las ayudas a 34.000 familias afectadas por la riada como hace usted. Lo abyecto es afirmar que 'si necesitan ayuda, que la pidan'".