Carlos Martínez, un vecino de Letur, Albacete, que se ha visto devastado por la DANA, cuenta el horror que ha vivido estas últimas horas.

Este martes por la noche, tras cerrar su estanco volvía a casa y vio una riada que azotó y destruyó el pueblo. "Subí hacia casa y de repente una ola gigante tapó el centro del pueblo", cuenta Martínez en Más Vale Tarde. Él iba a acompañado de otros dos trabajadores que no tuvieron la misma suerte y a los que se está buscando en estos momentos. "No sabemos nada de ellos desde ayer y pinta feo", cuenta. Además, cuenta que están buscando a cinco vecinos.

De esta manera, Martínez confiesa que "el pueblo está roto" por lo que ha sucedido en las últimas horas. "Nos conocemos todos. Aquí somos como una gran familia. Estamos devastados, rotos por dentro. Es un desastre, no os lo podéis ni imaginar", relata el vecino visiblemente afectado.

Así, reconoce estar "roto" y dice no tener palabras para describir cómo se siente. "Me he quedado sin negocio. Estoy en shock y aún no lo asimilo. Si pasa una semana a lo mejor lo asimilo. Ahora estoy roto, partido por la mitad", cuenta.

