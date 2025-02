Los intentos de Ribera de contactar con Mazón el día de la DANA: le llegó a llamar siete veces

Este viernes hemos conocido que la exministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, intentó contactar con Carlos Mazón en siete ocasiones el día de la DANA.

Entre las 8:04 minutos y las 8:20, la vicepresidenta y sus asesores llamaron siete veces al president y su gabinete. Nadie contestó hasta las 8:20. A esto habría que sumarle otras siete llamadas correspondientes al teléfono del secretario de Estado de Medio Ambiente. La primera fue a las 19:32.

La alarma que se envió a los ciudadanos fue a las 20:11. Y, precisamente, estos días el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido en que llegó a las 20:28 al centro de mando, una estrategia para evitar responsabilidad judicial.

Aunque un informe de la Generalitat mostró a Mazón entrando al CECOPI a las 20:28, aún no se sabe si hubo un receso antes de ese tiempo. Precisamente la jueza que investiga las posibles negligencias en la gestión de la DANA ha pedido que le informen sobre si hubo algún receso.

La sucesora de Ribera en el Ministerio, Sara Aagesen, ha asegurado este viernes que ella nunca presumiría de haber llegado al CECOPI cuando la alarma ya se había enviado. "Parece que la Generalitat incluso presume de que va más tarde de la alerta publicando esa imagen", le indica un periodista, a lo que Aagesen responde que "es algo de lo que yo nunca presumiría". "Lo que falló fue la alerta, responsabilidad de la Generalitat Valenciana", ha insistido.

Si Feijóo no mueve ficha para destituir a Mazón, lo hará el PSPV. Es la advertencia que ha hecho este viernes Diana Morant, que abre la puerta a una moción de censura contra el aún president de la Generalitat.

"Feijóo tiene todavía en su mano la responsabilidad de que este señor siga siendo el president de la Generalitat. Si fuera por los socialistas Mazón no sería president. No está en nuestras manos destituirle, no nos da los votos. Está en manos del señor Feijóo y yo le he dicho a Feijóo que o mueve ficha en las próximas horas o las moverá el PSPV", ha asegurado Morant.