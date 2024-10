Más Vale Tarde conecta con Loreto Ochando, una de las muchas personas que se han visto atrapadas en la línea de tren entre Valencia y Madrid por culpa de la DANA que azota el Mediterráneo. En su caso, explica que su tren se ha visto obligado a volver a la estación Joaquín Sorolla de la capital del Turia por "un túnel inundado".

"Nos han dicho que esperemos, pero yo que he llamado al Ministerio me han dicho que milagros, a Lourdes, que si me voy a mi casa tampoco va a pasar nada", explica la periodista en el vídeo sobre estas líneas.

Loreto apunta que el corte de línea afecta a los trenes de hoy, si bien considera que los de mañana tampoco saldrán: "Fijáos cómo está, tenemos gente desaparecida, Utiel está que parece Mordor", señala.