Los 'whatsapps' que revelan el desconcierto por la DANA en el CECOPI: "Llevamos más de una hora de reflexión"

La jueza de Catarroja se encuentra investigando todo lo sucedido el día de la DANA al respecto de la gestión de todas las autoridades competentes y ha solicitado información a todas ellas (Generalitat Valenciana, Agencia Estatal de Meteorología, Confederación Hidrográfica del Júcar y Ministerio para la Transición Ecológica) para determinar si su acción pudo evitar o paliar las consecuencias de una tragedia que se llevó 227 vidas.

La magistrada ha centrado la responsabilidad en el mensaje de alerta que se envió a las 20.11 y trata de determinar quién decidió enviar el mensaje y el contenido del mismo, reconociendo que el envío se produjo tarde cuando en el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) ya se mantenía una reunión desde las 17.00.

Este viernes, el diario 'El País' ha arrojado algo más de luz a lo ocurrido publicando los mensajes de WhatsApp que realizó durante aquella tarde José Ángel Núñez Mora, jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, que narró al resto de sus compañeros todo lo que estaba ocurriendo en el CECOPI durante la reunión.

Una reunión iniciada a las 17.00 de la tarde y que el citado medio realiza la cronología a través de los mensajes de Núñez. El primer mensaje enviado por el empleado de la Aemet lo realiza a las 17.26, cuando ya habla de una "situación crítica" y que en el CECOPI están valorando "evacuar" por el riego con el embalse de Forata.

De hecho, solo cinco minutos después, José Ángel Núñez comunica a sus compañeros que todavía no ha sido recibido en la reunión, algo que no ocurre hasta las 17.43, cuando vuelve a informar de que en esta ocasión ya sí ha hablado para contar "la situación con lluvias torrenciales en el oeste del área metropolitana de Valencia", justo después de que Carlos Mazón, president valenciano, sitúe la primera llamada que realizó a su entonces consellera de Interior y responsable de Emergencias, Salomé Pradas.

Pese a las informaciones de inundaciones transmitidas por parte de los técnicos, en el CECOPI no se toma ninguna decisión al respecto y se decreta una pausa a las 18.00, cuando las pantallas se van a negro y se produce el 'apagón informativo' de una hora. Pese a ello, Núñez sigue transmitiendo información a sus compañeros y a las 18.40 asegura que ha sido preguntado si cree que deberían cancelar el AVE, algo que el jefe de la Aemet en Valencia respondió que "no lo duden" y, efectivamente, los viajes se cancelaron.

A las 18.58, Núñez vuelve a informar a sus compañeros de que sigue sin reanudarse una reunión tras "más de una hora de reflexión". "Aquí seguimos esperando, llevamos más de una hora de reflexión. Como ves, los de la Confederación Hidrográfica del Tajo están, pero del 112, no", escribe por mensaje.

Finalmente, la reunión se acaba reanudando a las 19.03, como comunica Núñez tras más de una hora desconectado de la misma. Poco después, a las 19.12, Núñez informa de que en el CECOPI ya plantean el envío de una alerta masiva a la población, momento en el que ocurre la conversación desvelada por 'Cadena Ser' donde la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y Salomé Pradas hacen preguntas a un técnico sobre cómo sería el envío del mensaje.

Mientras tanto, Núñez explica a sus compañeros de la Aemet el desconocimiento que hay dentro del CECOPI de la situación: "El Júcar está subiendo mucho de caudal. Hay gente atrapada. Realmente es que yo creo que no saben ahora mismo ni cómo está la situación. Orden de confinamiento". Ellos le preguntan si ya han hecho pública la prohibición de circulación, pero el jefe de la Aemet en Valencia le dice que no pese a que la decisión está tomada. "No (se ha hecho pública la decisión). Pero está decidido. Se suspenden todos los movimientos en la provincia de Valencia", envía Núñez a las 19.28.

Pese a que la decisión está tomada a las 19.28, el mensaje no se envía hasta más de media hora después, concretamente a las 20.11. Como desvela 'El País', la única actualización que hace Núñez a sus compañeros es que el mensaje será enviado a toda la provincia de Valencia, un 'WhatsApp' enviado a las 19.46.

Precisamente en ese lapsus de tiempo es cuando Carlos Mazón, según el registro de sus llamadas esa tarde que él mismo ha relatado, se volvió a poner en contacto con Pradas hasta en cuatro ocasiones diferentes, habiendo pasado una hora y 13 minutos desde su último contacto con su consellera.

Mazón llegó al CECOPI aún más tarde el día de la DANA: su relato de las llamadas delata que lo hizo después de las 19:43

Finalmente, un informe interno de la Generalitat Valenciana, que ha adelantado EFE y ha tenido acceso laSexta, muestra una imagen clave en la investigación. Una captura, procedente de la cámara de seguridad número 12 del CECOPI, se observa al presidente Carlos Mazón accediendo a las instalaciones a las 20:28:25, un dato que respalda la última versión del propio Mazón sobre su llegada y que sería después del envío de la alerta.

Núñez: "Hubo otros políticos que supieron interpretar muy bien la emergencia de ese día"

Unos mensajes que el miembro de la Aemet ha completado con una entrevista en la 'Cadena Ser', donde ha respondido a Carlos Mazón y las críticas que ha vertido sobre la falta de avisos de las instituciones meteorológicas.

Núñez ha asegurado que los técnicos presentes en la reunión "los mismos que han estado gestionando con éxito otras emergencias durante décadas" en otros gobiernos como los de Ximo Puig o Francisco Camps. "Esto no es una cuestión de capacidad o incapacidad técnica sino de los políticos que estaban allí y tenían que tomar las decisiones", ha añadido.

De hecho, Núñez ha señalado que "lo inexplicable es que esa reunión no se convocara mucho antes, por la mañana" y que "hubo otros políticos, de todos los colores, que supieron interpretar muy bien la emergencia de ese día".

Por último, el jefe de la Aemet en la Comunitat Valenciana ha vuelto a insistir en que la institución advirtió "en todo momento de la gravedad de la situación" ante las palabras de Mazón indicando que no recibieron información del desbordamiento del barranco del Poyo.