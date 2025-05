La angustia de centenares de personas atrapadas en las tiendas del centro comercial Bonaire durante la DANA: "¡No podemos salir!"

El 27 de abril, dos días antes de cumplirse seis meses de la DANA, Equipo de Investigación emitió un programa especial para recordar esta terrible tragedia que se llevó la vida de 228 personas, 'Historia de la DANA'. En él, Glòria Serra y su equipo recopilan una serie de vídeos, audios y mensajes que acreditan la magnitud de la tragedia, la gestión de la misma y las lecciones aprendidas. Cuenta además con el testimonio de 23 supervivientes y familiares, rescatadores, alcaldes, etc.

En este vídeo, podemos ver el testimonio y los gritos de angustia que vivieron cientos de personas que se quedaron atrapadas durante la inundación en el centro comercial de Bonaire así como el testimonio de Sandra, una de las trabajadoras: "El agua llegó a entrar a la tienda, y empiezo a grabar para mandárselo a mi encargada, ya que estaba sola (...) En cuanto lo vio, me dijo que saliera corriendo", explicaba.

Después, añadía: "Corrí hacia el parking donde había dejado el coche. Solo veía a gente desesperada correr y sin saber a dónde ir. Yo salí de aquí súper nerviosa, solo pensaba en llegar a casa". De repente, su coche se detuvo: "Escuché el agua entrar en el vehículo. Pensé que debía hacer algo o quedarme atrapada allí. Y al abrí la puerta, donde el agua estaba literalmente a ras, me encontré con Priscila".

Priscila, que también relata su experiencia a Equipo de Investigación y que podemos ver en este vídeo, cuenta que había quedado en Bonaire con su novio para conocer a sus padres. Al ver a la gente correr, cogió el coche por inercia y salió también de allí: "Me quedé parada detrás de un vehículo y le toqué el claxon, me di cuenta de que el coche no podía avanzar y salió una chica con una cara muy angustiada pidiendo ayuda. Lo primero que hice fue decirle que subiera al coche. Esa chica era Sandra".

Mientras tanto, en Bonaire, la desesperación era total. Los gritos de las personas atrapadas en las tiendas se oían por doquier, mientras el agua seguía subiendo: "Hay gente que se ha quedado dentro de las tiendas por seguridad y ahora no pueden salir y están dando golpes desesperados porque está subiendo un montón el agua", explicaba un testigo. "¡No podemos salir!", se oía en los vídeos que se grabaron aquella fatídica tarde del 29 de octubre.

