Toni, un vecino de Catarroja, uno de los pueblos afectados por la DANA que asoló la provincia de Valencia este pasado martes 29 de octubre, trabajaba en el Centro Comercial Bonaire, situado en el municipio de Aldaya. Tal como cuenta en directo para laSexta, ese día se planteó no ir a trabajar porque el Ayuntamiento de Aldaya ya dio la "alerta roja" varias horas antes de que sucediera la tragedia.

Sin embargo, Toni fue a trabajar porque "no tenía ningún aviso por parte de la empresa de que no fuese" y no fue hasta las 20:15h, cuenta Toni, "cuando los de Seguridad entraron en la tienda y nos sacaron a mi compañero y a mí, deprisa y corriendo; dentro de la tienda no sabíamos la envergadura de todo lo que estaba ocurriendo".

"Una vez salimos, nos evacuaron al primer piso del centro comercial y conforme subimos, a los 5 minutos, la ola arrastró todo lo que pudo. Justo ante de evacuarnos, mucha gente intentó coger los coches, con la incertidumbre de no saber a donde podían ir", cuenta Toni, confesando que aquella fatídica noche fue "caótica" porque "estábamos incomunicados, sin luz, ni agua, ni mucho menos comida. Fue una tragedia". A la mañana siguiente, por suerte, pudieron salir de allí.

Pese al susto, a la noche infernal y a la tragedia que ha destrozado su casa, en Catarroja, por suerte su familia está bien, esta misma mañana, de miércoles 6 de noviembre, una semana después de que sucediese todo, le ha llegado un mensaje de la empresa. "Me han echado a la calle. Ya veré de que forma puedo cobrar el paro porque se acogen a que estaba en un periodo de 45 días de prueba. Es una tragedia que a día de hoy, con todo lo que tenemos encima, nos hayan echado", lamenta Toni. En el vídeo, no obstante, podemos ver completa su historia.