"No saben ni cómo está la situación": los mensajes del representante de AEMET ante la indecisión del CECOPI en la DANA

El jefe de la AEMET en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, ha enviado un escrito a la jueza que investiga la gestión de la catástrofe, Nuria Ruiz Tobarra, en el que recuerda las reuniones del CECOPI en las que participó el fatídico 29 de octubre y los dos días posteriores. Un escrito, al que ha accedido laSexta, en el que desglosa las comunicaciones que mantuvo, con capturas de sus mensajes, y da cuenta de la indecisión que reinaba en el puesto de mando y la ausencia del president, Carlos Mazón.

En ese relato, Núñez incide en que "casi desde el minuto uno de la CECOPI el foco estuvo puesto en Forata", al punto de que él no intervino en la reunión hasta 40 minutos después de que comenzara, cuando normalmente, según recoge, en estos casos el representante de AEMET suele hacerlo al principio. "A las 17:34 ya se habla de escenario de rotura de presa. A esa hora todavía no había intervenido", recuerda.

Una vez intervino, Núñez explicó por WhatsApp al delegado territorial de AEMET, Jorge Tamayo, que había "contado la situación, con lluvias torrenciales en el oeste del área metropolitana de Valencia". "¿Les has asustado?", le preguntaba su interlocutor, ante lo que Núñez respondía así: "No, porque para ellos su preocupación está en la zona del embalse de Forata".

Pausa en la reunión

Posteriormente, según rememora en ese escrito, se produjo una pausa en la reunión, "sobre las 18 horas o incluso un poco antes". "En ese momento la situación era muy grave. En esa primera hora no se tomó ninguna decisión, o al menos yo no recuerdo que se decidiese nada relevante", recuerda. Una hora después de que se parase la reunión, trasladó a Tamayo que llevaban ya "más de una hora de reflexión".

Y Mazón no estaba. "A la hora de la suspensión, el presidente de la Generalitat no estaba en la reunión", constata Núñez, que explica que, "ante la gravedad de la situación", a las 18:21 horas puso los primeros mensajes en el chat donde estaban los directivos de AEMET y la presidenta, María José Rallo. En ellos, detallaba que "la situación hidrológica está muy mal" y que había ya atrapados en los tejados de una urbanización de Utiel.

La iniciativa de la delegada

A las 18:31 horas, le llamaron de la Delegación del Gobierno. La secretaria general, recuerda, le trasladó que la delegada, Pilar Bernabé, "está muy preocupada y que se está pensando suspender la línea del AVE". "Mi respuesta no debió de durar más de 10 segundos, le que dije que no lo dudara, que lo cancelara ya, que estaba lloviendo torrencial en zonas de paso de la línea del AVE y que solo faltaría en esta situación un accidente ferroviario", afirma.

A las 18:58 le dijo a Tamayo que la reunión del CECOPI, que "llevaba ya una hora parada", aún no se había reanudado. A las 19:03, le comunicó que se reanudaba. A las 19:12, le traslada que se iba a enviar un mensaje a la población. "Es la primera vez que recuerdo que se comienza a tratar el envío del mensaje. Casi seguro que antes del corte de las 18 horas no se trató ese tema", recoge Núñez, que sin embargo señala que de lo que se hablaba era de "posibles evacuaciones de pueblos aguas abajo de Forata".

A las 19:18 mandó nuevos mensajes al chat de AEMET que reflejaba una situación "dramática". "No estoy seguro, pero creo que a esa hora todavía no se ha incorporado el Presidente de la Generalitat a la reunión", rememora. Poco después, envió nuevos mensajes a Tamayo señalando que se estaba "hablando de desalojar a Montroi y Real". Minutos después, en torno a las 19:35, le dijo a Tamayo que se había decidido suspender todos los movimientos en la provincia de Valencia.

Eran momentos que describe como "dramáticos", en los que también se planteó confinar a la población. A las 19:30, indicó a Tamayo que iba a "indicar que se refugien en plantas altas ante la dificultad de evacuación" y que había gente atrapada. "Realmente es que yo creo que no saben ahora mismo ni cómo está la situación", admitía. A la 19:32, escribió: "Orden de confinamiento".

"Sobre la orden de confinamiento recuerdo que lo propuso la Delegada del Gobierno [Pilar Bernabé] o, al menos, fue a la que vi con más decisión para llevarla a cabo. Recuerdo que dijo que iba a poner a los asesores jurídicos (o algo así) de la Delegación a redactar la orden y recuerdo también que dijo algo así como 'si hemos confinado por un puto virus no vamos a hacerlo por esto'. El caso es que no sé qué pasó, pero el tema del confinamiento ya no recuerdo que se hablase más ese día", detalla en su escrito.

La alerta a los móviles

Antes de las 19:40 horas, el jefe de AEMET en la Comunitat Valenciana volvió a intervenir, en la que recuerda como su "primera intervención de asunto no meteorológico" para desaconsejar que se sectorizaran las medidas, un asunto en el que se estaba "perdiendo mucho tiempo". "Dije que no veía mucho sentido en sectorizar los confinamientos o el envío de mensajes (que era de lo que se estaba hablando y perdiendo mucho tiempo) y que la única zona de la provincia que quedaba al margen era el sur", detalla.

Ya a las 19:46, trasladó en un nuevo mensaje a Tamayo que la alerta iba a "ir a toda la provincia de Valencia" y "aconsejando no moverse de casa". También puso por el grupo de AEMET, a las 19:48 horas, que iban a "enviar mensajes masivos SMS a toda la provincia". "Mucha gente atrapada en carreteras. Realmente es que no sabemos a esta hora cómo está la situación", reconocía.

Núñez cree que se suspendió temporalmente la reunión "para concretar el envío del mensaje", aunque no recuerda los detalles con exactitud. "Deduzco que el segundo parón se debió de producir entre las 20:05 y las 20:49 aproximadamente". La alerta masiva, como sabemos, llegó a los móviles a las 20:11 horas, cuando ya la mayoría de víctimas mortales habían fallecido, según ha podido constatar la propia jueza instructora.

"A las 20:13 comunico al grupo de AEMET que ya hemos recibo el mensaje", continúa Núñez, que dijo que iban "a enviar otro específico a la Ribera Alta, Baixa, Horta Sur y hoya de Buñol aconsejando alejamiento de cauces y subir a plantas altas". "Ese segundo mensaje tarda mucho en enviarse, se recibió tres cuartos de hora después del primero. Desconozco el motivo por qué se tardó tanto en enviar este segundo mensaje, ya que la reunión estaba suspendida", detalla.

A las 20:21 horas, le llamó la presidenta de AEMET para que la informara, "ya que la Vicepresidenta del Gobierno está muy preocupada", una alusión, entendemos, a la entonces titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. "Le doy el mismo mensaje que estoy dando en la CECOPI, que hasta la madrugada no mejora claramente, que quedaban unas horas de precipitaciones, con tendencia a desplazarse hacia el norte", recuerda. El CECOPI, según sus mensajes, se reanudó en torno a las 20:49 horas.

"No saben lo que hacer"

Esa primera reunión del CECOPI, con varias pausas de por medio, terminó pasadas las 00:30 horas del 30 de octubre. Ese segundo día, la reunión empezó a las 06:00 de la mañana. Tras finalizar la primera reunión de la jornada, trasladó a Jorge Tamayo un mensaje demoledor: "No saben lo que hacer".

A lo largo de ese día y del día 31, su relato sigue reflejando ese caos en el centro de mando: habla de "falta de liderazgo en las CECOPI", al punto de que el día 31 por la tarde mandó un mensaje a Tamayo en el que señalaba que "claramente están desbordados" y que, "48 horas después", aún no sabían "cómo restringir el tráfico" para que pudieran pasar los servicios esenciales. Mazón, ahora sí, presente, "se puso muy serio", pero la reunión "finaliza sin ningún tipo de acuerdo".