Mazón no llamó a Feijóo hasta las 21:27 del día de la DANA, pero el líder del PP dijo que le informó "en tiempo real"

El contexto Mazón ha aportado parte de su registro de llamadas del 29 de octubre. Este refleja que no habló con el líder de su partido hasta la noche. Para entonces ya se habían registrado la mayoría de las muertes.

Alberto Núñez Feijóo afirmó inicialmente que Carlos Mazón le informó en tiempo real sobre la DANA en Valencia, pero los registros de llamadas de la Generalitat revelan que Mazón no contactó con Feijóo hasta las 21:27 horas del 29 de octubre. Para entonces, la mayoría de las 229 víctimas ya habían fallecido, como confirmó la jueza que investiga el caso. Feijóo había declarado que Mazón le informaba desde el 28 de octubre, pero el partido luego cambió su versión. Antes de hablar con Feijóo, Mazón contactó con miembros del Gobierno, como Teresa Ribera y María Jesús Montero. El listado de llamadas comienza a las 17:37 horas, destacando una llamada a Salomé Pradas un minuto antes del envío de la alerta. Mazón ha negado dar órdenes al respecto.

"Me ha venido informando en tiempo real". Es lo que aseguró en un primer momento Alberto Núñez Feijóo sobre la comunicación que supuestamente mantuvo con Carlos Mazón cuando la DANA asoló Valencia. Pero, al parecer, no era verdad: el president valenciano no le llamó hasta las 21:27 horas de esa noche, según el listado de llamadas que ha aportado la propia Generalitat en el marco de la comisión de investigación sobre la tragedia.

En ese listado -que no es el oficial de la compañía telefónica- constan dos llamadas de Mazón al líder de su partido ese 29 de octubre. La primera fue a las 21:27 y la segunda, unos minutos después, a las 21:31. Para entonces, la mayoría de las 229 víctimas mortales de las riadas ya habían fallecido: así lo constató la propia jueza que investiga las responsabilidades políticas tras la tragedia, que recogió que la mayoría de las muertes se produjeron antes del envío de la alerta a los móviles de la población a las 20:11 horas.

Ese listado de llamadas que ha aportado ahora el Govern de Mazón choca, en todo caso, con lo que dijo el propio Feijóo tan solo dos días después de la catástrofe, cuando aseguró que le venía informando desde el 28 de octubre. "Desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real, y desde el martes ya me estuve informando igual que ayer", sostenía el 31 de octubre. Posteriormente, el propio partido cambiaba de versión y dijo que le informó la mañana del 29.

Sin embargo, a juzgar por el mismo listado conocido ahora, para cuando habló con Feijóo Mazón ya había hablado con la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a las 20:22, y con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, hasta en dos ocasiones: a las 20:55 y a las 21:03 horas.

El listado, además, arranca a las 17:37 horas y no antes, cuando, ahora lo sabemos, Mazón estaba comiendo en 'El Ventorro'. Destaca también una llamada a las 20:10 horas a su entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, imputada en la causa que instruye la jueza de Catarroja sobre las responsabilidades políticas de la DANA y sobre quien Mazón ha descargado toda la responsabilidad. Esa llamada se produjo justo un minuto antes del envío de la alerta. Según el president, él no dio ninguna orden al respecto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.