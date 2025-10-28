El momento en el que Salomé Pradas rechazó el ofrecimiento de la delegada del Gobierno de activar la UME: "Alerta uno"

Equipo de Investigación reconstruye la llegada de Salomé Pradas al Centro de Emergencias el día de la DANA, donde se la puede ver rechazar el ofrecimiento de la delegada del Gobierno para activar a la UME o ser avisada, a las 12:30, del peligro de la rambla del Poyo.

A las 11:45 horas del día de la DANA, Emergencias emite un aviso especial de alerta para las poblaciones de la cuenca del Magro. La Confederación Hidrográfica del Júcar confirma que el río baja muy crecido.

A esa hora, Carlos Mazón habla de vehículos atrapados y una finca con cabras que "al parecer se habrían ahogado", sin que se tenga "constancia de daños personales". El president comunica que "hasta el momento no tenemos ninguna alerta hidrológica" y que "la previsión es que "el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18:00 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana".

Media hora más tarde, la consellera de Interior, Salomé Pradas, llega al Centro de Coordinación de Emergencias. La cámara oficial la graba a ella y a su equipo. Ha rechazado el ofrecimiento de la delegada del Gobierno para activar la UME: "Alerta uno y si hay que activar, se activa sin problema".

En la sala, los técnicos recopilan los primeros datos sobre el temporal. A esa hora, siguen de cerca el aumento del caudal en los ríos. Son las 12:32 y el subdirector de Emergencias ya habla de "alerta hidrológica en el río Magro y en la rambla del Poyo", lo que se apunta Pradas a mano. "Con esta alerta a nivel de emergencia, ¿hemos mandado algún medio especial allí o simplemente es la alerta?", pregunta la consejera.

El riesgo está identificado, pero aún no se ha hecho público. En la mesa, los responsables de coordinar la respuesta. Pradas pide alertar en redes sociales y hacer un listado de municipios afectados por la alerta hidrológica al río Magro y la rambla de Poyo.

Minutos después, el subdirector de Emergencias interviene en directo en la radio y señala que "quizá lo más inmediato es un aviso en el Magro y otro aviso en la rambla del Poyo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.