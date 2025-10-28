Ahora

A su paso por Torrent

Así avanza la reconstrucción del barranco del Poyo: la basura continúa acumulándose un año después de la DANA

Los operarios continúan trabajando en su reconstrucción mientras los vecinos confiesan sentir miedo cada vez que llueve ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir otra tragedia.

Reconstrucción barranco del Poyo

La crecida del barranco del Poyo el día de la DANA provocó una gran destrucción a su paso. Ahora, un año después de la tragedia, un equipo de Más Vale Tarde se traslada al lugar para ver cómo ha avanzando su reconstrucción en estos 12 meses.

A su paso por Torrent, se puede observar cómo la seguridad parece no importar, y es que no hay ningún tipo de vallas que señalicen el lugar. En el suelo, lo que se puede ver son las piedras del murete que separaba el barranco de las viviendas.

En las casas que hay cerca viven muchos niños y familias que, al cruzar la calle, se encuentran directamente con el barranco en proceso de reconstrucción.

Los operarios continúan trabajando para evitar que algo similar se vuelva a repetir en el futuro mientras que los vecinos confiesan sentir miedo cada vez que llueve por la escasa distancia del barranco con su sus casas, un barranco en el que se sigue acumulando mucha basura un año después.

