"Hay mucha intoxicación informativa", dijo el rey a un vecino de Paiporta. Las mentiras, como el monarca dice, se están colando en nuestras vidas desde hace cinco días.

Desde que comenzó la DANA, empezaron a circular en redes sociales imágenes que, aunque reales, no eran de Valencia ni de esa misma tarde; en realidad, eran de Zaragoza, de 2023. El propio rey ha sido víctima de estos bulos: una larga fila de patrullas de la Policía entrando al barrio de La Torre fue interpretada como una escolta para él o para Sánchez, cuando en realidad se trataba de efectivos de la Policía Municipal de Madrid que llegaban a Valencia para prestar apoyo.

La desinformación también ha atacado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a la que acusaban de haber fallado en sus previsiones (que fueron desbordadas pero no incorrectas) y de tener un radar de lluvias roto el día clave, algo que AEMET desmintió. Además, se difundió el falso rumor de que el Gobierno había demolido cuatro pantanos, lo que supuestamente habría causado la catástrofe. El Ministerio de Transición Ecológica tuvo que aclarar que lo demolido fueron azudes (pequeños muros que no retienen agua) en 2006 y 2017, y que ni las presas de Manises, Cirat-Vallat, ni Lorigüilla se desbordaron.

Lo que sí ocurrió fue la manipulación de imágenes mediante IA y la difusión de audios alarmantes, como uno que decía: "Superurgente: se acaba de romper el pantano de Benagéber, viene muchísima más agua. No salgáis de casa y todo el que esté fuera que se vaya ya."

Estos bulos no solo generaron alarma social, sino que también dificultaron las labores de los servicios de emergencia. Hubo quienes creyeron que la UME se estaba retirando, un rumor que tuvieron que desmentir, junto a otro sobre un supuesto informe de la unidad que contemplaba 2.000 muertos. También se difundieron cifras exageradas, como la afirmación de que en el parking de Bonaire se encontraron 250 víctimas y que 700 tickets no se habían validado a la salida, cuando en realidad es un parking gratuito y la Policía confirma que no hubo muertos allí.

Otra mentira fue que se rescataron 45 fallecidos del túnel que conecta Alfafar con Benetúser. Uno de los dos agricultores que ayudaron a los bomberos en esas labores negó esta información.