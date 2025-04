Bernabé declara que avisó a Salomé Pradas de un desaparecido ocho horas antes de la alerta de la DANA y que le ofreció la UME

La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, asegura que avisó el día de la DANA a la exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, de la desaparición de un camionero ya a las 12:30, casi ocho horas antes de la alerta tardía. Así lo ha declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, quien la había citado como testigo en la causa que investiga la tragedia del 29 de octubre que dejó 228 muertos solo en Valencia.

En su declaración, que ha comenzado en torno a las 09:45 horas de la mañana, Bernabé ha contado que habló con Pradas a esa citada hora, y que ya en ese momento le ofreció utilizar la Unidad Militar de Emergencias (UME). También ha asegurado que creía que el mensaje tardíó de alerta ES-Alert llevaría la referencia a que la gente subiera a plantas altas. La jueza de Catarroja señaló en un auto que la alerta llegó y con un mensaje erróneo.

Señalada por Salomé Pradas

En su declaración del viernes, Salomé Pradas se exculpó por su gestión en la tarde de la tragedia siguiendo una estrategia de acusar a todos para salvarse a ella, y al presidente Carlos Mazón. Entre todos a los que acusó estaba la propia delegada del Gobierno: Pradas insistió ante la jueza que la dirección del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) era "colegiada" con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Pradas también echó la culpa a los técnicos, a quien atribuyó toda la responsabilidad del texto de la alerta Es-alert y la tardanza en su envío.

"Vengo para colaborar con la Justicia"

"Vengo con ganas y ánimo de colaborar con la Justicia, la mejor forma de contribuir a la paz de muchas personas". Estas habían sido sus palabras su llegada este lunes a la Ciudad de la Justicia de Valencia. Bernabé es la tercera alta responsable política que declara ante la jueza, después de las declaraciones como imputados del viernes de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y de su número dos, el titular autonómico de Emergencias durante la DANA, Emilio Argüeso. Durante esta jornada también está citado, como testigo, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

A su llegada a los juzgados, sobre las 9:15 de la mañana, Bernabé se ha parado a atender a los periodistas que esperaban en la puerta: "Hoy vengo con ganas y con el ánimo de colaborar con la Justicia, que creo que es la mejor manera de contribuir a la paz de muchísimas personas que han sufrido tanto durante todos estos meses, especialmente los familiares de las víctimas mortales", ha afirmado.

"Voy a intentar responder a todas y cada una de las preguntas que me hagan para colaborar, como no puede ser de otra manera, con la Justicia, con su señoría y, por supuesto, con todas aquellas personas que me pregunten", ha apostillado. El ambiente ante los tribunales valencianos este lunes no tenían que nada que ver con el ambiente de tensión vivido el pasado viernes, cuando Pradas y Argüeso fueron recibidos entre gritos de "asesinos" y peticiones desesperadas de "verdad".

La fiscalía rechazó su imputación

Bernabé ha acudido como testigo a pesar de los intentos de la organización ulttra Hazte Oír de que declarase como investigada. La jueza de Catarroja desestimó la querella presentada por estos contra ella y la Fiscalía Provincial de Valencia rechazó el posterior recurso, al considerar que, al no ser declarada la situación de emergencia de interés nacional, sus funciones eran de "estricta coordinación de la administración estatal con la autonómica".

La pasada semana fue el turno de los únicos dos investigados en este procedimiento, la exconsellera de Justicia Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, quienes apuntaron a Bernabé como una de las personas responsables en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).