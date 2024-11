La alcaldesa de Paiporta: "La única persona del CECOPI que viene todos los días es la delegada del gobierno"

Maribel Albalat critica la falta de interlocución con la Generalitat, asegurando que "si no es así que me lo digan", y califica de "vergüenza" la propuesta de Carlos Mazón de eliminar el tope salarial para los políticos.

Maribel Albalat, alcaldesa de Paiporta, ha expresado su frustración en una entrevista con Iñaki López y Cristina Pardo en Más Vale Tarde. En su intervención, Albalat ha destacado la falta de interlocución efectiva con la Generalitat y ha cuestionado la capacidad del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integral) para entender la realidad de su municipio.

Albalat ha sido contundente cuando se le ha preguntado sobre la respuesta del "Gobierno de la reconstrucción" ante las necesidades de Paiporta. "La única persona del CECOPI que viene aquí todos los días es la delegada del gobierno, del resto de personas que están en el CECOPI no los conozco personalmente, si no es así que me lo digan", ha señalado.

En cuanto a la reciente propuesta de Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, de eliminar el tope salarial para los nuevos miembros del gobierno, Albalat no ha dudado en calificarla de "vergüenza". La alcaldesa ha subrayado que en el Ayuntamiento de Paiporta la prioridad es gestionar los recursos necesarios para el bienestar de los ciudadanos, no cuestionar los sueldos de los políticos.

La alcaldesa de Paiporta ha cerrado su intervención dejando claro que espera que las autoridades de la Generalitat empiecen a centrarse en lo que realmente importa para los municipios como Paiporta: "lo que necesitamos son recursos, no más debates sobre sueldos", ha concluido.