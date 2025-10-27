Ahora

Tragedia de la DANA

La jueza de Catarroja pide el listado de llamadas de Mazón del día de la DANA que Presidencia entregó a Les Corts

Los detalles La magistrada solicita en una nuevo auto el listado de llamadas del 29 de octubre del presidente de la Generalitat que ha sido aportado por Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Investigación de Les Corts.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana.

La magistrada de Catarroja que instruye la causa de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha acordado solicitar a Les Corts Valencianes el listado de llamadas del president de la Generalitat, Carlos Mazón, de ese día que ha remitido Presidencia de la Generalitat a la comisión de investigación sobre la DANA del Parlamento valenciano.

Esta solicitud se produce antes de la testifical, el próximo 3 de noviembre, de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón ese día, y se justifica por la instructora en que "el listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público" tras haber sido enviado a Les Corts.

La jueza también requiere nuevamente a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) para que diga si existen otras grabaciones del día de la DANA, y reclama otra vez a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias que remita los vídeos originales correspondientes a las grabaciones ya aportadas.

Asimismo, ordena a una empresa de teleasistencia que conserve las grabaciones de llamadas y comunicaciones con fallecidos por la dana que eran usuarios del servicio de teleasistencia y remita al órgano judicial para incorporar a la investigación, previo consentimiento de sus familiares, las relativas a seis víctimas mortales.

Además, la magistrada desestima las peticiones de aclaración de una acusación particular expulsada del procedimiento respecto de dos autos previos, de fecha 13 y 20 de octubre. Y deniega la solicitud de diligencias realizada por otra acusación particular, que pretendía requerir a las administraciones central y autonómica documentación sobre zonas inundables de la provincia de Valencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Rosa Álvarez, asociación víctimas de la DANA: "Si Mazón no ha dimitido de aquí al miércoles, exigimos que este ser no acuda al funeral"
  2. La cúpula de Junts decide por unanimidad romper relaciones con el PSOE y deja la decisión en manos de su militancia
  3. "Les importamos una mierda": la presidenta de Amama avisa a la Junta para que empiece a "trabajar de verdad"
  4. Milei se impone en las elecciones legislativas y logra la mayoría necesaria para sacar adelante sus reformas
  5. Infancia quiere regular el 'sharenting' para combatir la sobreexposición de los menores en las redes sociales
  6. Tres heridos muy graves tras una explosión en una empresa de residuos sanitarios en Socuéllamos (Ciudad Real)