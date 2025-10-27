La jueza de Catarroja pide el listado de llamadas de Mazón del día de la DANA que Presidencia entregó a Les Corts

Los detalles La magistrada solicita en una nuevo auto el listado de llamadas del 29 de octubre del presidente de la Generalitat que ha sido aportado por Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Investigación de Les Corts.

La magistrada de Catarroja que instruye la causa de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha acordado solicitar a Les Corts Valencianes el listado de llamadas del president de la Generalitat, Carlos Mazón, de ese día que ha remitido Presidencia de la Generalitat a la comisión de investigación sobre la DANA del Parlamento valenciano.

Esta solicitud se produce antes de la testifical, el próximo 3 de noviembre, de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón ese día, y se justifica por la instructora en que "el listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público" tras haber sido enviado a Les Corts.

La jueza también requiere nuevamente a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) para que diga si existen otras grabaciones del día de la DANA, y reclama otra vez a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias que remita los vídeos originales correspondientes a las grabaciones ya aportadas.

Asimismo, ordena a una empresa de teleasistencia que conserve las grabaciones de llamadas y comunicaciones con fallecidos por la dana que eran usuarios del servicio de teleasistencia y remita al órgano judicial para incorporar a la investigación, previo consentimiento de sus familiares, las relativas a seis víctimas mortales.

Además, la magistrada desestima las peticiones de aclaración de una acusación particular expulsada del procedimiento respecto de dos autos previos, de fecha 13 y 20 de octubre. Y deniega la solicitud de diligencias realizada por otra acusación particular, que pretendía requerir a las administraciones central y autonómica documentación sobre zonas inundables de la provincia de Valencia.

