El gran gesto de Marc Márquez con los afectados por la DANA en Benetússer: "No quería dar dinero, quería..."

El ilerdense demostró su grado de altruismo al involucrarse activamente en un proceso de donación que verdaderamente beneficiara a los necesitados con una ayuda tangible que evidencia sus valores.

El piloto catalán se solidarizó con los afectados por la trágica catástrofe natural que asoló a la Comunidad Valenciana y descolgó el teléfono para ofrecer su ayuda a los vecinos de Benetússer, un municipio de 16.000 habitantes que todavía se recupera de los efectos devastadores de la DANA que arrasó la región.

Además, Marctenía clara la forma en la que quería colaborar. La idea de realizar una importante donación económica tradicional no le convencía e insistió en un enfoque más transparente y directo que le puso a colaborar de forma directa con el ayuntamiento.

"Me gusta dar cosas en material. Tú dime lo que necesitas y yo lo compro", expresaba el ilerdense a la hora de imponer las condiciones en las que quería ayudar.

Su objetivo no fue la notoriedad, sino garantizar que la donación realmente llegara donde se necesitaba. Y así fue. Tras analizar las necesidades, se decidió equipar completamente tres comedores escolares, una iniciativa que obtuvo un éxito rotundo.

La concejala del lugar, Ana Martín, definió la gestión del de Cervera como "una donación estupenda" y destacó la actitud del piloto a la hora de involucrarse en una donación verdaderamente fructífera.

"Cuando me dijeron lo que hacía falta, no lo dudé y aporté todo lo necesario para apoyar a los afectados por la DANA", comentó el que muy probablemente se alzará con el título de campeón del mundo de MotoGP esta temporada en una nueva demostración de que su figura traspasa la barrera del deporte.