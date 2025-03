La Universidad de Valencia desmiente a Mazón: decidieron suspender las clases durante la DANA en base a "información pública"

La Universidad de Valencia desmiente a Carlos Mazón una vez más. El presidente de la Comunidad Valenciana ha asegurado en más de una ocasión que su Gobierno hizo "lo que se pudo con la información que se disponía", manteniendo que esa información fue errónea, concretamente "inexacta, tardía y fragmentada".

La realidad es que, con esa misma información, la Universidad actuó de forma responsable. En un informe al que ha tenido acceso laSexta, la institución detalla a la jueza de Catarroja la información que tenía el 29 de octubre para suspender sus clases, una decisión que llegó tras consultar "información pública".

Por ello, si el requerimiento de información sobre "si se contó con algún técnico que participase en las decisiones" pretende averiguar si se dispuso de datos diferentes respecto a las previsiones de riesgo puestas a disposición pública por los organismos públicos competentes, procede indicar que la Universidad de Valencia no dispuso de más información de la que podría disponer cualquier institución que se mantuviese atenta a los avisos e informaciones de los organismos públicos (AEMET y S+EM de la Generalitat Valenciana), tomando sus decisiones después de analizar esas informaciones.

El 28 se suspenden las clases y el 29 se suspende toda actividad presencial

El informe detalla que el Comité de Emergencias de la Universidad de Valencia se constituyó el lunes 28 de octubre a las 10:00 horas. Ese mismo día, a las 10:28 horas, valoraron la posibilidad de suspender las clases para evitar desplazamientos y uso de servicios de transportes. A las 19:49 horas es cuando deciden activar el nivel 2 de Emergencias y suspenden las clases.

El día 29, el Comité de Emergencias de la Universidad de Valencia se reúne para evaluar daños y activan el nivel 3 de Emergencias, que supone la suspensión también de la actividad universitaria presencial (docente, administrativa, investigadora, cultural y deportiva).

Estamos, en definitiva, ante un nuevo informe -de cinco páginas- que vuelve a dejar al descubierto la incapacidad del Gobierno de Carlos Mazón en su gestión de la DANA. La Universidad de Valencia no tenía ninguna información que no fuese pública, es por eso no se entiende por qué la institución sí decidió suspender las clases, pero la Generalitat no actuó.