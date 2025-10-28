Los 37 minutos que Mazón estuvo ilocalizable tras despedirse de Vilaplana en un parking: ¿dónde estaba? ¿Qué hizo?

El contexto Mazón ha dado múltiples y contradictorias explicaciones sobre qué estaba haciendo la tarde del 29 de octubre. Si cruzamos lo que sabemos hasta ahora con el listado de sus llamadas proporcionado por la propia Generalitat, sigue habiendo 37 minutos absolutamente en blanco.

La tarde del 29 de octubre, mientras la DANA golpeaba Valencia, Carlos Mazón, el president de la Generalitat, estuvo casi cuatro horas comiendo en el restaurante 'El Ventorro' con Maribel Vilaplana. La propia periodista confirmó en septiembre que esa comida terminó entre las 18:30 y las 18:45 de la tarde. Una larga sobremesa a la que, ahora lo sabemos, le siguió un paseo hasta un parking cercano. Pero, ¿qué pasó después?

Lo último que sabemos, porque así lo ha confirmado la propia Generalitat, es que Mazón acompañó a Vilaplana hasta el parking Glorieta-Paz, a pocos minutos del restaurante. En los últimos días, además, ha trascendido que testigos que vieron a Mazón llegar al Palau le sitúan entrando allí a las 19:55, más de una hora después de que terminasen de comer.

La pregunta es qué hizo Mazón desde que se despidió de Vilaplana y hasta que llegó finalmente al Palau, porque entre 'El Ventorro' y la sede del Ejecutivo autonómico, siguiendo el trayecto descrito por el propio Mazón, apenas hay un recorrido de 11 minutos. Pero Mazón tardó más de una hora y llegó, además, con otra ropa, según los testigos. Su presencia en el Palau fue breve, porque al CECOPI en L'Eliana llegó a las 20:28 horas, según la fotografía difundida por su propio equipo.

La gran pregunta es qué hizo durante esa hora en blanco desde que acompañó a Vilaplana al parking y hasta que llegó al Palau. Porque en esa hora, además, hay 37 minutos en los que el president estuvo ilocalizable, según el registro de llamadas que su propio equipo ha proporcionado a la comisión de investigación de Les Corts y que ahora ha requerido la jueza que investiga la gestión de la catástrofe.

Según ese registro de llamadas, que no es el oficial de la compañía telefónica, sino uno elaborado por la propia Generalitat, a las 18:57 Mazón habló con el síndic de su grupo parlamentario, Juanfran Pérez Llorca, "dos veces". La siguiente llamada que aparece en ese listado es ya a las 19:34, en este caso con el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes. 37 minutos después. 37 minutos durante los que no sabemos dónde estaba ni qué estaba haciendo el president de la Generalitat.

