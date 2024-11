En su nueva ronda de señalamientos, Carlos Mazónla emprende ahora con la UME. En declaraciones a la prensa este domingo, el president de la Generalitat Valenciana, acorralado por su negligente gestión de la DANA, cargaba contra la Unidad Militar de Emergencias, desplazada desde el primer momento a las zonas afectadas, por las declaraciones de su jefe, que asegura que se anticiparon y salieron antes de recibir cualquier orden, y le acusaba de incurrir en "otra contradicción".

El sábado, Javier Marcos, General jefe de la UME, explicó en rueda de prensa que se habían anticipado a las órdenes oficiales en la incorporación a Utiel-Requena. "Íbamos rescatando a las personas que estaban atrapadas", señaló. Para Mazón, se trata de una incoherencia, porque Marcos ya indicó en su momento que quien decide dónde va la UME es la comunidad autónoma.

"Es capaz de decir a la vez que sin autorización de la Generalitat no podía activarse no podía hacer nada y a la vez unos días después dice que antes de la autorización de la G ya estaba operando y ya estaba trabajando. ¿En qué quedamos?", reprochaba el dirigente 'popular'. Sin embargo, la realidad es que en este caso no hay ninguna contradicción: desde la UME aclaran que es compatible no entrar en Valencia sin órdenes de la Generalitat con anticiparse y llegar a sus puertas para entrar justo cuando se produjera esa orden.

"A las 14:00 de la tarde tenemos conocimiento de que la Comunidad Valenciana decreta la situación operativa 1. En cuanto vemos que que la situación se está poniendo francamente difícil, mucho antes de cualquier elevación a cualquier otro nivel, salimos", explicaba Marcos este fin de semana. Las pruebas lo demuestran: los vídeos que acompañan estas líneas y que muestran los trabajos de rescate fueron grabados por los propios efectivos de la UME.

Mazón, sin embargo, sigue en su línea de nula autocrítica y se presenta incluso como una víctima de "bulos" y "manipulaciones". En su cuestionable gestión, achaca a todos la culpa y las contradicciones, menos a sí mismo y su Gobierno.