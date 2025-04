Mazón, acorralado: las llamadas que demuestran su inacción en la DANA le dejan (aún más) en la cuerda floja

Carlos Mazón, president de la Generalitat, está acorralado tras revelarse su inacción durante la crisis de la DANA, que causó 228 muertes. La exconsellera Salomé Pradas entregó a la jueza un historial de llamadas que muestra que Mazón estuvo ilocalizable en momentos críticos. A pesar de las alertas y la gravedad de la situación, Mazón no respondió a múltiples llamadas de Pradas. La Generalitat defiende que Mazón realizó otras llamadas durante su supuesta desaparición. También admite que el mensaje de alerta se envió media hora después de ser acordado, mientras la situación empeoraba.

Carlos Mazón cada vez está más acorralado. La lista de llamadas del día de la DANA que ha entregado la exconsellera Salomé Pradas a la jueza instructora de la causa, ponen en jaque al president de la Generalitat y muestran la cruda realidad de ese fatídico día donde murieron 228 personas: Mazón estuvo ilocalizable casi todo el día.

El historial del teléfono móvil de la exconsellera, al que ha tenido acceso laSexta, evidencia la inacción de Mazón, quien no respondió a la mayoría de sus llamadas cuando muchos municipios ya estaban inundados, había personas desaparecidas e incluso ciudadanos muertos.

Una vez más, la realidad pone en la cuerda floja al president de la Generalitat. La primera llamada se produjo a las 12:52, momento en el que Mazón se encontraba fuera del Palau de la Generalitat, en un acto de Sanidad. El líder del PP valenciano no respondió a Pradas, tampoco le devolvió la llamada pese a que la AEMET había declarado la alerta roja para toda la provincia de Valencia.

El segundo intento de la exconsellera fue a las 16:29, media hora antes de que se reuniera el CECOPI y con la situación en Valencia agravándose. Ahí, el president colgó el teléfono. No es hasta las 17:37 cuando Pradas consigue hablar por primera vez con Mazón en una conversación que duró cerca de dos minutos.

Posteriormente, Pradas volvió a llamarle a las 18:16 horas, manteniendo entonces la conversación más larga del día, de unos siete minutos. En esas horas decisivas, ambos mantuvieron un contacto más fluido, con otras dos llamadas de 43 segundos a las 18:25 y de 33 segundos a las 18:30 horas.

Mazón estuvo ilocalizable durante una hora y 15 minutos

Sin embargo, a partir de esa hora, Mazón volvió a estar ilocalizable durante una hora y 15 minutos en los peores momentos de la DANA. Mientras el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) permanecía reunido y paralizado a la espera del president, Mazón no respondió a las tres llamadas que le hizo Pradas en ese intervalo crítico de la tarde, entre las 18:30 y las 19:43 horas.

De hecho, el informe las califica como "llamadas canceladas". Hay que recalcar que el informe diferencia entre llamada cancelada y llamada perdida, definiendo la primera como que no se pudo realizar la conexión y la segunda como "no se respondió". No fue hasta las 19:43 cuando el president devolvió la llamada. A partir de entonces, se registraron otras tres comunicaciones: a las 19:43, a las 20:10 y a las 20:19 horas.

La Generalitat, en cambio, niega que Mazón estuviera "ilocalizable". Según dicen, el periodo de tiempo de una hora y 15 minutos en el que Pradas intentó llamar a Mazón y no obtuvo respuesta, el president hizo otras tres llamadas entre las 18:30 y las 19:10 horas. Además, la Generalitat se escuda en que en esos 33 minutos restantes, Mazón hizo también otras dos llamadas: al Secretario de Infraestructuras (que estaba conectado en el CECOPI) y al Secretario de Presidencia.

Pasó media hora desde que se decidió la alerta hasta su envío

La alerta de la DANA que, según la jueza "sirvió de poco" al enviarse tarde y con un contenido confuso, se envió a las 20:12. Por tanto, tuvo lugar entre la penúltima (20:10) y la última llamada (20:19) entre el president y la exconsellera. En esa media hora entre las 19:43 y las 20:10 en las que no hubo contacto entre Mazón y Pradas, el CECOPI debatía sobre el mensaje de ES-Alert.

Lo ha reconocido este mismo miércoles la Generalitat, quien ha afirmado que el día de la DANA pasó "más de media hora" desde que el plenario del CECOPI acordó enviar un mensaje de alerta a la población, hasta que finalmente el ES-Alert llegó a los móviles de la provincia de Valencia a las 20:12 horas.

Así, dice la Generalitat que el envío del sistema ES-Alert "no se articuló (ni muchísimo menos) en un minuto" y que "los técnicos estuvieron más de media hora enfrascados en el procedimiento técnico para su envío (con el texto ya decidido y la orden dada, se retiraron a otra sala ellos solos a enviarlo)". A esa hora ya se habían producido la mayoría de las muertes de aquel fatídico 29 de octubre.