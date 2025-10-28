Wyoming desmonta las mentiras de Mazón sobre el día de la DANA: "Tiene más cara que versiones"

"Cualquier político habría dimitido después de cambiar tanto de versión pero Mazón no", afirma indignado El Gran Wyoming, que repasa todas las versiones de Mazón en 'La sobremesa interminable'.

Carlos Mazón ha eludido las preguntas sobre la DANA escudándose en que es el aniversario de la tragedia. "Es una semana especialmente dura, me quedo con la reflexión de qué podemos hacer cada uno para intentar minimizar el ruido".

Tras escucharle, El Gran Wyoming responde en el plató de El Intermedio: "Así que Mazón quiere que cese el ruido, pues no sé si le conviene, porque si hay silencio se van a escuchar mucho mejor los gritos de 'Mazón, dimisión'". "De todas formas, entiendo que no haya hablado de lo que hizo aquel día porque, cada vez que lo hace, da una versión diferente", explica el presentador de El Intermedio, que, para repasarlas todas, presenta 'La sobremesa interminable'.

"Primero dijo que había sido una comida con el presidente de la Patronal Valenciana, que duró hasta las 17 horas, algo a lo que el propio presidente reaccionó igual que cuando piden subir el salario mínimo, negándolo tajantemente", asegura El Gran Wyoming, que explica que, "después descubrimos que la comida fue con la periodista Maribel Vilaplana". "Nos dijeron que estuvo con él solo hasta las 17,45 horas, pero el dueño de El Ventorro lo aumentaba y aseguraba que Mazón se fue entre las 18 horas y las 18:30 horas", recuerda Wyoming, que destaca que "esta hora no concuerda con estar en el Cecopi a media tarde, que fue lo primero que defendió Mazón".

"Claro, a media tarde es un concepto muy relativo", explica el presentador de El Intermedio, que continúa repasando todas las versiones de Mazón, como cuando dijo que se incorporó hasta después de las 19 horas. "Pero, claro, si Mazón llegó tan tarde no fue porque él quisiera", ironiza Wyoming, que recuerda las palabras del presidente de la Generalitat Valenciana explicando que "el mal tiempo produjo gran densidad de tráfico".

"Exacto, había atasco, pero debía de ser un atasco intestinal después de la comilona, porque lo que es en la carretera no había absolutamente nada", asegura El Gran Wyoming, que destaca que "de media tarde pasamos a las 19 horas y, de esa hora, a las 20:28 horas, que es la hora que aparecía en la cámara del Cecopi que grabó su llegada". "Cualquier político habría dimitido después de cambiar tanto de versión pero Mazón no, porque llegar a las 20:28 horas es llegar más tarde de las 19 horas", afirma Wyoming, que alucina con las palabras de Mazón: "Conclusión, Mazón tiene más cara que versiones".

