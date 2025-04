Mazón estuvo ilocalizable para Pradas entre las 18:30 y las 19:43 horas del día de la DANA

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, enfrentó críticas tras revelarse que estuvo ilocalizable durante momentos críticos de la DANA, según registros telefónicos presentados por la exconsellera Salomé Pradas. Mazón no respondió a varias llamadas de Pradas entre las 18:30 y las 19:43 horas, cuando el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) esperaba su presencia. Aunque Mazón argumentó que su ausencia no retrasó las alertas, el informe muestra que no respondió a llamadas clave. La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, también testificó que ofreció ayuda de la UME a Pradas, quien no la solicitó hasta horas más tarde. Bernabé criticó la tardanza y errores en el mensaje de alerta ES-Alert.