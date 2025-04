Salomé Pradas no acudió al CECOPI hasta las 17:00 a pesar de las advertencias de su número dos antes de las tres de la tarde

La situación de Carlos Mazón y de su Consell no hace más que empeorar cuanto más se sabe de la gestión del día de la DANA. De aquel 29 de octubre de 2024 en el que las riadas de Valencia acabaron con la vida de más de 220 personas en una jornada en la que la alerta a la ciudadanía no llegó hasta las 20:11.

No llegó hasta que ya era demasiado tarde. Porque a las tres de la tarde Utiel ya se estaba inundando. Salomé Pradas, exconsellera de emergencias de Mazón, ha reconocido ante la jueza en su declaración que no sabía cómo afrontar una emergencia. Que la nombraron a pesar de no estar capacitada. Que no fue hasta las 17:00 cuando llegó al CECOPI.

Las calles, en ese momento, intransitables. Los mensajes de Argüeso, su número 2, muy claros. Avisando, a las 14:45, de que los barrancos estaban a punto de desbordarse. "Jopé, si necesitas algo nos dices", respondió Pradas a Argüeso.

Pradas apunta a los técnicos

La jueza la responsabiliza de las decisiones tomadas aquel día, después de una declaración en la que buscó exculpar a Mazón y cargar las responsabilidades en los técnicos. Según dijo, el no notificar al president no fue porque estuviera ilocalizable, sino que todo fue debido a que los técnicos no se ponían de acuerdo. Por ello, todo se fue demorando.

Su testimonio no coincide con la opinión de Nuria Ruiz Tobarra, jueza de Catarroja. Hasta en dos ocasiones ha ofrecido a Mazón declarar, a un Mazón al que no puede imputar por su condición de aforado. Tendría que ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia quien le llamase a declarar.

Por el momento, el 'popular' ha rechazado dicha opción. Lo que si ha dejado muy claro la magistrada es que si declara no va a ser como testigo, sino como investigado por las responsabilidades que pudiera tener. Por lo tanto, tendría que ir al juzgado con un abogado y con todas las garantías.