La jefa del 112 admite a la jueza de la DANA que Delegación del Gobierno y Protección Civil pidieron enviar la alerta a las 18:35

¿Por qué es importante? La alerta no se envió a los móviles hasta las 20:11 horas del 29 de octubre. Para entonces la mayoría de las 229 víctimas ya habían muerto o desaparecido, según ha constatado la jueza.

El 29 de octubre de 2024, la Delegación del Gobierno y Protección Civil solicitaron enviar una alerta ES-Alert a las 18:35 horas, pero esta no se envió hasta las 20:11, cuando ya era tarde para evitar la tragedia de la DANA. Inmaculada Piles, jefa de Emergencias, ha admitido ante la jueza que había recibido la petición de enviar la alerta mucho antes. La jueza Nuria Ruiz Tobarra determinó hace meses que la mayoría de las muertes ocurrieron antes de ese envío.

Delegación del Gobierno y Protección Civil pidieron enviar el mensaje ES-Alert a las 18:35 horas del 29 de octubre de 2024. Así lo ha reconocido este martes, casi un año después, la que jefa de coordinación de Emergencias, Inmaculada Piles, ante la jueza que investiga las responsabilidades penales en la tragedia de la DANA. Piles contestó que estaban trabajando, según ha admitido ahora ante la magistrada. La alerta no llegaría a los móviles de la población hasta las 20:11 horas. Y para entonces, ya era tarde.

La propia jueza que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra, concluyó hace ya meses, en el transcurso de esta misma investigación, que la mayoría de las muertes se produjeron antes de que se enviara esa alerta. El sumario al que tuvo acceso laSexta a finales de febrero ya recogía que muchas personas, sobre todo ancianos, murieron ahogados entre las 18:30 y las 20:00 horas de aquel fatídico día, antes de que llegara la alerta. Ahora, la jefa del 112 admite que le pidieron mandarla más de hora y media antes de su envío.

El día antes

Según fuentes presentes en la declaración, consultadas por laSexta, Piles ha afirmado ante la jueza que el 28 de octubre la AEMET avisó de precipitaciones y que tomaron la decisión de realizar el aviso especial de Emergencias a toda la Comunitat Valenciana, que contactaron con organismos y realizaron una reunión a las 12:00 horas.

También ha dicho que hablaron con la AEMET varias veces para ajustar la predicción, con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y con Bomberos de Valencia y Castellón. Según su testimonio, ella habló con la Conselleria de Medio Ambiente para preparar a los agentes forestales a través de correos electrónicos.

Asimismo, ha relatado que el coordinador de Emergencias, Emilio Argüeso -uno de los dos imputados junto a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas- le mandó un WhatsApp a las 21:40 horas preguntándole si la situación era grave y ella le informó de la suspensión de clases en centros escolares, decidida por los municipios después de que estos pidieran información a Emergencias. Argüeso le preguntó si esas decisiones eran exageradas y ella le informó de que el día 29 iba a ser peor. .

El día de la DANA

Piles también ha declarado que día 29 de octubre la AEMET alertó a las 07:30 horas de fuertes lluvias y emitió el primer aviso rojo para el litoral sur Valencia. A las 09:41 horas, ha detallado, se puso en aviso rojo a tres áreas de Valencia y se actualizó esa información en la web, se envío un SMS con esta información a los municipios y a la lista distribución de organismos y agencias por e-mail.

También ha detallado que hubo alertas hidrológicas del río Magro a las 11:45 horas y Poyo a las 12:20. Según ha explicado, los agentes medioambientales no tenían su intervención autorizada y a los bomberos los activó ella para los barrancos después de las alertas hidrológicas. Según ha relatado, ella fue informando a Argüeso desde las 07:40 hasta las 09:00 y fue ella quien le comunicó que debían declarar la alerta.

El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, se incorporó a Emergencias entre las 11:00 y las 12:00, según su testimonio. Piles también ha declarado que movilizaron a los bomberos para el barranco del Poyo, pero que no recuerda que estos informaran de nada. Tampoco sabe por qué y quién los retiró de la rambla, cuyo desbordamiento acabaría en tragedia.

Según ha declarado, la Conselleria de Medio Ambiente ofreció los agentes medioambientales a las 12:19 horas, pero ese documento no lo verían hasta el día 30 de octubre. También ha señalado que Pradas y Argüeso se ausentaron del CECOPI para ir a Carlet. Ya desde las 06:30 de la mañana, ha recordado, estaban entrando llamadas desde la Ribera Alta.

