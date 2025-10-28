La mentira de Mazón sobre su 'complicado' trayecto desde el Palau al CECOPI: ni llovía ni había tráfico

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada al Pleno del Consell que se celebra en el Palau de la Generalitat

El contexto El presidente de la Generalitat valenciana dijo en noviembre de 2024 que "no fue fácil" llegar a la reunión del CECOPI desde el Palau. Las nuevas informaciones conocidas demuestran, de nuevo, las mentiras de un Mazón cada día más acorralado.

Desde el 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha sido acusado de mentir repetidamente sobre su paradero durante la devastadora DANA que afectó a la Comunidad Valenciana y causó 229 muertes. Inicialmente, Mazón alegó que su retraso en llegar a la reunión del CECOPI se debía al mal tiempo y al tráfico. Sin embargo, se ha revelado que estuvo en una comida de casi cuatro horas con la periodista Maribel Vilaplana y que la acompañó a un parking, lo que contradice su versión de haber llegado directamente al Palau. Testigos afirman que se cambió de ropa durante una hora de la que no se tiene constancia de su paradero. Además, registros oficiales desmienten sus excusas sobre el tráfico.

Carlos Mazón no ha parado de mentir desde el 29 de octubre de 2024, día en el que la DANA devastó la Comunidad Valenciana y se llevó la vida de 229 personas. Tras un año de versiones contradictorias y de testimonios cambiantes, el presidente de la Generalitat valenciana vuelve a quedar en evidencia con la última información conocida sobre su paradero aquel día, que le sitúa en un parking junto a la periodista Maribel Vilaplana, algo que deja, además, una hora de vacío en el que no se conoce el paradero real de Mazón.

En noviembre del año pasado, Mazón explicaba que su tardanza en llegar a la reunión del CECOPI se debía al "mal tiempo" y a la "gran densidad de tráfico" que había en la carretera para llegar a L'Eliana. Una vez allí, dijo que "no fue necesario" que nadie le pusiese al día y que él "no retrasó ni un segundo" las labores que se estaban llevando a cabo.

Ahora sabemos que su retraso al llegar se debió a una comida de casi cuatro horas con una Maribel Vilaplana a la que, posteriormente, acompañó a un parking cercano. Esto choca con su versión -la más reciente, al menos- dada hasta ahora, en la que aseguraba que había ido directamente al Palau de la Generalitat sobre las 18:00 horas.

En este caso, una mentira no solapa a otra mentira. Con el paso de los meses se ha conocido que, en el momento en el que Mazón viaja del Palau al CECOPI, no llovía. Tampoco tuvo que encontrar nada de tráfico porque, como pudo comprobar Más Vale Tarde esta misma semana, se tarda una media hora en llegar de un punto al otro. Si llegó a las 20:28 al CECOPI, tuvo que salir alrededor de las 19:50 del Palau... pero testigos presenciales sitúan su llegada allí sobre las 19:55.

Una hora en blanco y un cambio de ropa: el misterio de qué hizo Mazón entre la comida en El Ventorro y el Palau

Datos oficiales de la Conselleria de Infraestructuras del Consell valenciano y registros de la Dirección General de Tráfico demuestran que en aquella tarde no había ninguna incidencia en la carretera que recorrió hasta el CECOPI.

Una hora en blanco

La realidad es que no se sabe qué pasó desde que salió de 'El Ventorro' y acompañó a Vilaplana al parking hasta que llegó al CECOPI. No hay rastro de Mazón. En las últimas horas también hemos sabido que testigos aseguran que Mazón se cambió de ropa en esa hora en blanco en la que no se sabe qué ocurrió. "Hablando con los compañeros, a mí me dicen que este hombre cuando terminan de comer ahí se va a su casa. Se pegará una ducha, dormirá la mona o algo, ¿sabes?", contaba uno de esos testigos a 'eldiario.es'.

El parking al que se dirigieron Mazón y Vilaplana estaba en sentido contrario al centro de mando, todo dentro de una sobremesa eterna y mortal mientras cientos de valencianos se ahogaban. A esa hora, a las 18:45 horas de aquel 29 de octubre, entraban 40 llamadas por minuto en los servicios de emergencia. No fue hasta las 20:11 cuando se envió una alerta que tuvo que mandarse mucho antes y todavía sin Mazón presente.

Recordemos, por último, la primera versión que ofreció Mazón sobre su supuesta 'agenda' el día de la DANA. Según el presidente de la Generalitat valenciana, llegó al Palau a las 18:00 horas y, posteriormente, al CECOPI a las 19:00 horas. A las 19:00, prácticamente, había acabado su comida en 'El Ventorro'. La mentira tiene las patas muy cortas y las de Mazón dejan de sostenerse un año después de una tragedia ante la que las víctimas piden su dimisión.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.