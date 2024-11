La gestión de Mazón sigue haciendo aguas a medida que se van conociendo más detalles de las actividades del president el día de la DANA y las decisiones que se tomaron desde la administración autonómica. Todo una concatenación de acontecimiento que desembocó en el desastre que ha azotado a Valencia. Sobre la gestión pesa la pregunta de por qué la alerta a los móviles de los ciudadanos de Valencia llegó a las 20:12 horas del martes 29 de octubre, cuando había ya localidades arrasadas.

A las mentiras de la consellera valenciana de Interior y Justicia, Salomé Pradas, alegando que conocían el sistema cuando en realidad fue en técnico el que le comunicó la posibilidad de mandar la alerta, se suma que el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) perdió una hora redactando el mensaje de alerta a los móviles. Según ha informado 'The Objective', varios de los presentes en la reunión discutieron sobre el contenido del mensaje para avisar a los ciudadanos valencianos.

La reunión del CECOPI arrancó a las 17 horas, sin embargo el president de la Generalitat no estaba presente desde el primer momento. Es más, al encuentro no acuden presencialmente ni la delegada del Gobierno ni los representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, según la consellera valenciana de Interior. En declaraciones a Á Punt, Pradas denunció que hasta pasadas las 19 horas la CHJ no comunicó verbalmente la situación de la rambla del Poyo, que se comunicaba con el CECOPI por correo electrónico y que recibieron el aviso de que el Magro y el barranco del Poyo iban a desbordarse cuando ya estaba ocurriendo.

Una vez que los participantes son conscientes de la gravedad del asunto, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, la cual recibió varias llamadas del riesgo que se vivía en las localidades de Catarroja, Benetúser, Alfafar, Sedaví o Picanya, se toma la decisión de mandar el mensaje de alerta con el sistema ES-Alert -un operativo que permite mandar mensajes directos a los dispositivos móviles de la ciudadanía-.

Fue en ese momento cuando empezó la discusión sobre el contenido del mensaje que se iba a lanzar, debido a que era la primera vez que se recurría a este sistema en la Comunitat Valenciana. Tal y como ha podido confirmar 'The Objective', fueron varias personas las que defendieron que el mensaje debía ser corto, conciso y que no superase la tres líneas de extensión para que fuera fácil de leer. Pero, el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, y el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, apoyaron la idea de que el mensaje no fuera "alarmante" y que se tenía que meditar lo que se iba a decir.

Una vez que se llegó a un consenso sobre el contenido del mensaje se redactaron varios borradores. Aunque se abrió un nuevo debate. El segundo punto que se discutió fue si se tenía que mandarlo en valenciano o en castellano. La decisión fue mandarlo en los dos idiomas. Todo esto hizo que el mensaje se enviara a los móviles de los valencianos a las 20:12 horas.

Las autoridades ya eran conscientes de la gravedad de la DANA

Salomé Pradas era consciente de la gravedad de la DANA a las 19:15 de la tarde del pasado martes, es decir, una hora antes del envío de las alertas (entre las 20:08 y las 20:12). Así lo ha asegurado 'Cadena Ser' afirmando que Pradas fue informada de ello en una reunión con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y un técnico.

En esa conversación, además de tratar el peligro por el nivel de precipitaciones que traía esta DANA, valoraban la opción de enviar una alerta a los móviles informando del peligro por inundaciones en la provincia de Valencia. Precisamente un sistema de alertas masivo a los móviles que Pradas se enteró que existía esa misma tarde del 29 de octubre.

En esa conversación, la consellera de Justicia e Interior comienza asegurando que tiene conocimiento que ya "está pasando en muchos municipios" la situación de caos por la DANA. En ese momento, el técnico les explica tanto a ella como a Bernabé el procedimiento que quiere iniciar.

"Es importante que seamos lo más redundantes. Inmediatamente hay que mandar el mensaje, también se va a hablar con À Punt, la televisión pública para que mande ese mensaje. Se difundirá también a través de las emisoras tradicionales, emisoras analógicas... Evidentemente cuando vuelva la cobertura o una persona que esté en tránsito y pase por estos municipios, inmediatamente va a recibir el mensaje porque estos mensajes puedes poner un periodo de cadencia, puedes decir que durante una hora todo el que entre y salga de la zona lo reciba con lo cual vamos a buscar esa redundancia", les explica el técnico.

Tras ello, la delegada del Gobierno pregunta si se tiene constancia de todos los municipios que ya estaban sin luz, momento en el que otra voz informa que se están enterando por informaciones de los propios alcaldes de las localidades.