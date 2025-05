El pánico vivido en Bonaire el día de la DANA, con decenas de personas atrapadas en las tiendas: "¡No podemos salir!"

Sandra, empleada de una de las tiendas del centro comercial Bonaire, relató a Equipo de Investigación cómo vivió el caos durante la jornada marcada por la DANA: "El agua llegó a entrar en la tienda. Empecé a grabar un vídeo para mandárselo a mi encargada. En cuanto lo vio, me dijo que saliera corriendo".

Salió rápidamente en dirección al aparcamiento, donde tenía el coche. "Solo veía a gente corriendo, desesperada. Nadie sabía a dónde ir".

Pero la odisea no había hecho más que empezar. "Yo salí super nerviosa, pensando que solo quería llegar a casa", cuenta. Entonces, su coche se paró: "Escuché cómo entraba agua en el coche. Pensé que o hago algo o me quedo encerrada. Abrí la puerta, estaba al raz el agua de la puerta y me bajé y me encontré con Priscila".

Priscila también estaba en Bonaire ese día. Había ido a conocer a la familia de su novio, que se retrasó en llegar. Mientras los esperaba en el coche, bajó la vista y vio a la gente correr. "Ahí fue cuando decidí arrancar el coche para salir. Me quedé parada detrás de otro vehículo, y de repente se abrió la puerta. Salió una chica con cara de susto, pidiendo ayuda. Le dije que subiera rápido. Era Sandra".

Juntas comenzaron a conducir, pero enseguida tuvieron que abandonar el coche. La corriente era tan fuerte que caminar resultaba casi imposible. "Era como una pesadilla. Intentabas avanzar, pero no podías".

Al final, lograron refugiarse en un cine, donde ya había más personas. Había luz, agua y enchufes para cargar los teléfonos.

Mientras tanto, en el resto del centro comercial, el caos era total: gritos de gente que no lograba salir, personas atrapadas en las tiendas mientras el nivel del agua seguía subiendo.

