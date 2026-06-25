Terremotos en Venezuela, en directo | La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de Venezuela, es "zona de desastre"

📞 TELÉFONO DE EMERGENCIA CONSULAR: +58 424 - 2090264 Desde el Consulado General de España en Venezuela han recordado a la comunidad española residente o que se encuentre en el país que después de un terremoto pueden "presentarse réplicas" e insistido en seguir únicamente información de los canales oficiales, evitando la difusión de información no verificada. Asimismo, han recordado el teléfono de emergencia consular en Venezuela para el que lo necesite: 📞 +58 424 - 2090264. Compartir en X

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👉 Las recomendaciones de Exteriores a los españoles en Venezuela: "Mantener la calma" El Consulado General de España en Venezuela ha enviado un mensaje a la comunidad española residente en Venezuela, donde dos fuertes terremotos han provocado, por ahora, más de 30 muertos y 700 heridos, para pedirles que mantengan "la calma", actúen "con prudencia" y, sobre todo, sigan las "recomendaciones de Protección civil". En su mensaje, han enumerado una serie de recomendaciones: Verifique el estado de todas las personas que se encuentran con usted, especialmente niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

que se encuentran con usted, especialmente niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida. Revise si su vivienda o lugar de trabajo presenta daños estructurales . Si observa grietas importantes o riesgo de colapso, evacúe hacia un lugar seguro.

. Si observa grietas importantes o riesgo de colapso, evacúe hacia un lugar seguro. Cierre, si es posible y de forma segura, el suministro de gas y electricidad para prevenir accidentes.

para prevenir accidentes. Manténgase alejado de ventanas, fachadas, postes, árboles, cables eléctricos y cualquier estructura que pueda desprenderse.

que pueda desprenderse. Si necesita evacuar, utilice siempre las escaleras. No use ascensores .

. Tenga preparada una linterna, agua, medicamentos esenciales y sus documentos importantes en caso de una eventual réplica.

en caso de una eventual réplica. Utilice preferentemente mensajes de texto o WhatsApp para comunicarse con sus familiares y evitar la congestión de las líneas telefónicas. Compartir en X

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Pedro Sánchez traslada al pueblo venezolano el apoyo de España "tras los devastadores terremotos" de ayer El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado al pueblo venezolano "todo" su apoyo y "el de España" después de los "devastadores terremotos" registrados en el país caribeño durante la tarde del miércoles (ya madrugada en España). "Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias", ha añadido. Compartir en X

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EEUU, República Dominicana, El Salvador, México y Qatar envían brigadas de rescatistas a Venezuela Varios Gobiernos han comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el envío de brigadas de rescatistas para ayudar en la localización de supervivientes entre los escombros después de los dos fortísimos terremotos que ha sufrido este jueves (miércoles aún en Venezuela) el país caribeño. Rodríguez, en una comparecencia pública, ha confirmado la ayuda de Estados Unidos —con cuyo presidente, Donald Trump, ha mantenido "contacto permanente" desde los temblores—, de República Dominicana, de El Salvador y de México, un país "muy experimentado" en el área sísmica. También el Gobierno de Qatar ha confirmado que está preparando una brigada de rescatistas que llegará el viernes al país. Compartir en X

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🔴El estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos (y aún sin cifras): "Es una verdadera tragedia" La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado que el estado venezolano de La Guaira, a unos 30 kilómetros al norte del distrito de la capital, Caracas, es el "más afectado" por "este inédito fenómeno sísmico" que ha tenido lugar en Venezuela, donde dos seísmos de 7,2 y 7,5 han tenido lugar en apenas un minuto. Preocupa que, siendo el más dañado, todavía se desconozca el balance de víctimas, que ya es de más de 30 muertos y 700 heridos en el resto del país. En La Guaira, "decenas de edificios" han colapsado y los equipos de rescate están llevando a cabo "labores muy arduas" para "salvar vidas": "Es una verdadera tragedia y [La Guaira] se convierte en zona de desastre", según ha explicado Rodríguez en una comparecencia pública. Compartir en X

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Cabello llama a los venezolanos a no quedarse en casa tras los terremotos: "Máxima prudencia" El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha hecho un llamamiento a la "máxima prudencia" de los venezolanos después de dos fuertes terremotos que han dejado, por ahora, más de 30 muertos y 700 heridos en todo el país. "Es máxima prudencia, máxima conciencia y bueno entender la situación que estamos viviendo en este momento", ha señalado, en un contacto telefónico con la cadena pública Venezolana de Televisión (VTV). Cabello ha pedido a la gente que entienda que "no puede estar en casa" ni en "los edificios", evitando exponerse a las consecuencias de los seísmos. Cabello recomienda "salir a la calle", donde se puede "esperar con tranquilidad" e informar de "cualquier situación" a los "organismos desplegados en todo el territorio nacional". La recomendación general es alejarse de los edificios y estructuras, muchas de las cuales tienen riesgo de colapso, así como de los grandes árboles. Compartir en X

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Venezuela declara el estado de emergencia nacional y llama a médicos y enfermeros para atender a los heridos El Gobierno de Venezuela ha declarado el estado de emergencia nacional después de los dos fuertes terremotos que han azotado el país caribeño y que han afectado a gran parte del país. En una retransmisión por televisión, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha hecho un llamamiento a médicos y enfermeros para que acudan a las urgencias de los hospitales con el fin de atender a los heridos. "Quiero pedir a los médicos, enfermeras [sic.] y a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están siendo llevadas a emergencias tanto de los hospitales como de centros de salud privados", ha explicado. Compartir en X

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Donald Trump ofrece a Venezuela ayuda tras los dos terremotos: "Los primeros informes no son buenos" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que los dos terremotos que han azotado Venezuela este jueves son "masivos en escala" y han dejado un "número devastador de muertes". Por ahora, la presidenta encargada ha confirmado que 35 personas han perdido la vida y más de 700 han resultado heridas, si bien aún faltan datos por conocer después de los seísmos. Trump ha señalado que "Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar", después de que el líder de la oposición Edmundo González asegurara que Caracas no está preparada para atender una emergencia de estas características. El mandatario republicano ha instruido a "todas las agencias" del Gobierno a que "se preparen para actuar rápidamente" y que estarán "allí" para sus "nuevos y grandes amigos", si bien ha matizado que "los primeros informes" tras el doblete sísmico "no son buenos". Compartir en X

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María Corina Machado, tras los terremotos de Venezuela: "Que Dios proteja a cada venezolano" La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha expresado este jueves su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y ha pedido fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia. En un mensaje en la red social X aseguró que sus "oraciones" están con "cada hogar venezolano" en estas "horas de angustia" y ha expresado su deseo de que "la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan" ante este "difícil momento". "Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", ha escrito Machado. El terremoto que sacudió este miércoles a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que elevó su magnitud a 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo, que se sintió en varias regiones del país. EFE Compartir en X

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Edmundo González afirma que Venezuela no tiene la capacidad de respuesta que "merece" El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha asegurado este jueves que Venezuela necesitará apoyo internacional para afrontar las consecuencias de los dos terremotos que sacudieron al país y aseguró que el Estado carece de capacidad de respuesta ante la emergencia. En un mensaje publicado en la red social X, González Urrutia señaló que, tras horas después de los sismos, aún había "poca información" sobre sus consecuencias y sostuvo que el país no cuenta con la capacidad de respuesta que "Venezuela merece". El opositor aseguró que "los equipos de rescate, el sistema de salud y la infraestructura de comunicaciones" llegan a esta tragedia "destruidos" y afirmó que esta situación evidencia el deterioro de los servicios públicos. "Venezuela va a necesitar apoyo internacional. Y lo va a necesitar porque su propio Estado la ha abandonado", escribió González Urrutia en la red social. Compartir en X

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🔴 Al menos 32 muertos y más de 700 heridos en los dos terremotos de Venezuela La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado este jueves de que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 han resultado heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados. "A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE Compartir en X

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