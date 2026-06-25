Delcy Rodríguez declara el estado de emergencia y afirma que el estado de La Guaira es una "zona de desastre"

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, después de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela).

Los detalles Delcy Rodríguez ha señalado que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos registrados este miércoles, al advertir que hay "decenas" de edificios colapsados.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado este miércoles que el estado La Guaira, al norte del país suramericano, es una "zona de desastre" después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en el centro de la nación.

Rodríguez ha señalado que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos registrados este miércoles, al advertir que hay "decenas" de edificios colapsados.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", ha subrayado la presidenta, quien ha comparecido acompañada, entre otros funcionarios, por el titular del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

En esa región está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas y es el principal del país, que fue cerrado horas antes por Rodríguez debido a los graves daños que sufrió.

La mandataria ha dicho que las autoridades están en labores "muy arduas" de rescate en ese estado para salvar vidas y ha añadido que en las próximas horas llegarán rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Qatar y República Dominicana.

Horas antes, Rodríguez ha declarado el estado de emergencia después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos el miércoles, un día feriado por la conmemoración de los 205 años de la Batalla de Carabobo, el episodio de la Guerra de Independencia contra España que el país suramericano considera que selló su emancipación.

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