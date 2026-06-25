Ahora

ÚLTIMA HORA

Más de 30 muertos y 700 heridos tras los terremotos en Venezuela

Tragedia en Venezuela

Delcy Rodríguez declara el estado de emergencia y afirma que el estado de La Guaira es una "zona de desastre"

Los detalles Delcy Rodríguez ha señalado que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos registrados este miércoles, al advertir que hay "decenas" de edificios colapsados.

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, después de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, después de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado este miércoles que el estado La Guaira, al norte del país suramericano, es una "zona de desastre" después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en el centro de la nación.

Rodríguez ha señalado que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos registrados este miércoles, al advertir que hay "decenas" de edificios colapsados.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", ha subrayado la presidenta, quien ha comparecido acompañada, entre otros funcionarios, por el titular del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

En esa región está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas y es el principal del país, que fue cerrado horas antes por Rodríguez debido a los graves daños que sufrió.

La mandataria ha dicho que las autoridades están en labores "muy arduas" de rescate en ese estado para salvar vidas y ha añadido que en las próximas horas llegarán rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Qatar y República Dominicana.

Horas antes, Rodríguez ha declarado el estado de emergencia después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos el miércoles, un día feriado por la conmemoración de los 205 años de la Batalla de Carabobo, el episodio de la Guerra de Independencia contra España que el país suramericano considera que selló su emancipación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Al menos 32 muertos y más de 700 heridos en Venezuela tras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5
  2. La UDEF apuntala su tesis sobre Zapatero: le señala como "líder de una organización criminal" que usaba "sus contactos" para "ejercer influencias ilícitas"
  3. Un Sánchez cada vez más solo no convence a nadie en el Congreso y recibe reproches de todos al recurrir de nuevo al "y tú más" con el PP
  4. La ola de calor dará un respiro este jueves aunque se mantienen los avisos por altas temperaturas en seis comunidades
  5. Más del 80% de los hombres entre 18 y 25 años creen que cambiar pañales o dar de comer a los hijos son cosas de mujeres
  6. María Galiana explica por qué no se jubila a sus 91 años: "Me jubilé a los 65 años como profesora y me convertí en actriz"