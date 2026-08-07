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Guerra por el poder en la FIFA

Infantino suma adeptos: Argentina, México y la Confederación Africana apoyan su continuidad como presidente de la FIFA

Los detalles La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este jueves un comunicado elogiando "la gestión llevada a cabo durante los últimos diez años" por su "querido presidente", al que catalogan como "claro, estable y transparente".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Gianni Infantino empieza a sumar adeptos. Después de que la UEFA y la Confederación Norteamericana (CONCACAF) anunciasen su rechazo al plan del presidente de la FIFA de vender los derechos comerciales del Mundial, el máximo dirigente del fútbol mundial ha visto amenazada su continuidad de cara a las elecciones que se celebrarán en 2027.

Sin embargo, el dirigente italosuizo ha comenzado a recabar apoyos para tratar de mantenerse en el cargo. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha sido la primera gran federación en mostrar su respaldo al actual mandamás del deporte rey. Lo ha hecho en un comunicado en el que elogian "la gestión llevada a cabo durante los últimos diez años" por su "querido presidente", a quien premian por su "modelo de gestión claro, estable y transparente" y su "mensaje sincero".

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) también ha anunciado su respaldo a Infantino. Lo ha hecho en una nota de prensa en la que anuncian su voto a favor del "liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional".

África, también con Infantino

Del mismo modo, la Confederación Africana ha reafirmado "por unanimidad" su apoyo al actual presidente de la FIFA, al que le ha agradecido "su apoyo al fútbol africano a lo largo de los años".

Esta decisión de la CAF llega unas horas más tarde de que la FIFA ofreciese a Marruecos la celebración de la final del Mundial 2030, que organizará junto con España y Portugal, a cambio de su voto en las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar en marzo de 2027.

En caso de que la CAF y Marruecos logren convencer al resto de las federaciones africanas, Infantino partiría con 54 votos a favor, aproximadamente una cuarta parte del censo de 211 de asociaciones nacionales, por lo que comenzaría la campaña electoral con bastantes probabilidades de ser reelegido. Sin embargo, la UEFA, que cuenta con 55 votos, está trabajando para presentar un candidato europeo alternativo.

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