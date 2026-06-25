Iñaki Anasagasti afirma que el marido de la española fallecida en los terremotos de Venezuela "ha salvado la vida": "Está en el hospital malherido"

El exdiputado del PNV ha señalado que el doble sismo "ha sido una devastación tremenda" y "una situación muy, muy angustiosa".

La primera víctima española en los terremotos de Venezuela es Alazne Solabarrieta Lecea, nacida en Caracas pero de ascendencia vasca y familia política del exdiputado del PNV Iñaki Anasagasti, también de ascendencia venezolana. El propio Anasagasti ha confirmado que se trata de la prima de su esposa —María Esther Solabarrieta, exdirectora de Aguas del Gobierno Vasco y exdiputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia—, "nieta de quien fuera alcalde nacionalista de Ondarroa en la Segunda República", José María Solabarrieta, quien se exilió en Venezuela.

Alazne Solabarrieta estaba junto con su marido, que ha salvado la vida, en su vivienda en un séptimo del barrio de San Bernardino, cercano al centro de Caracas. Ella tenía 65 años, se había jubilado tras trabajar en un bar de comida vasca en El Ávila que, como ha explicado Anasagasti, "es una especie de gran montaña, porque Caracas es un valle, y se comía muy bien y la gente iba allí".

"Después de una vida de trabajo, después de dos hijos, tres nietos, el cuarto en camino, la hija en Barcelona, el hijo en Azkoitia, el hermano en Pamplona, pues ellos vivían allí y les ha tocado ese terremoto y ha fallecido ella. Él es don Olalde y está en el hospital muy, muy malherido. Pero bueno, ha salvado la vida, que es lo importante", ha explicado en Más Vale Tarde.

Además, Anasagasti ha señalado que "esto se une también a un terremoto que hubo en Caracas en el año 67, que yo personalmente lo viví". "Yo iba por la calle y se movían los edificios como pañuelos. Y murió el delegado del Gobierno vasco Lucio Aretxabaleta y murió mucha gente", ha apuntado. "Caracas está sobre unas placas tectónicas que cada cierto tiempo chocan y entonces se producen estas tragedias", ha remarcado.

Tras esto, ha señalado que "no sabemos el número de muertos ni de heridos y que nos dicen que incluso pueden ser mil o más". "Ha sido una devastación tremenda y faltaba poco para una Venezuela muy golpeada política y económicamente, y ahora con ese terremoto es una situación muy, muy angustiosa".

Anasagasti, que nació en Venezuela, ha señalado que ha estado en contacto con residentes en el país, entre ellos el que ha sido presidente del Centro Vasco allí, Pedro Arriaga. "Me ha dicho que estaba en casa y creía que estaba en una coctelera, que aquello se movía de una manera, las paredes desconchadas, los cuadros por el suelo, platos rotos", ha detallado.

"Ha vivido una situación angustiosa, y no solamente él, sino mucha gente que, incluso, han cambiado de piso y han ido a un lugar más seguro", ha contado. "Yo creo que lo más angustioso es la sensación de indefensión que tienes, que no sabes lo que hacer, dónde te metes, porque si vas a un edificio se te cae, en la calle se te abre la tierra. Es muy angustioso, muy muy angustioso lo que se está viviendo allí", ha remarcado.

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