laSexta accede en exclusiva a las imágenes de los asentamientos de migrantes en la costa de Ceuta

Los detalles Los asentamientos están situados en una zona de difícil acceso donde los migrantes procedentes de Marruecos cocinan, lavan su ropa, se asean y ya están construyendo sus propias casas.

La situación en Ceuta es crítica. Sigue siendo crítica. Porque la ciudad está al límite. Lo está después de ver cómo en apenas unas horas más de 70.000 migrantes llegaban a nado desde Marruecos. Después de que miles de personas llegaran a sus calles buscando una vida mejor. Ahora, a pesar de que la gran mayoría ha vuelto a su país, aún siguen entre 8.000 y 11.000 personas que se buscan la vida como pueden.

Que han comenzado a crear una serie de asentamientos en acantilados. En unas peligrosísimas zonas en las que cualquier resbalón puede ser fatal. Entre ellos, además de adultos, hay niños. Menores que esperan a registrarse y que se juegan la vida día sí día también para estar en estas chozas hechas con cañas y con lo que encuentran en la basura.

Así se puede ver en laSexta. En imágenes grabadas en exclusiva de cómo unas 300 personas han creado o comenzado a crear un asentamiento. De cómo, usando cualquier cosa que haya a su alcance, van creando sus propios hogares y que siguen en Ceuta. Que prefieren eso antes que volver a Marruecos.

Que hacen hogueras en la noche para calentarse. Que tienen casi imposible lavar la ropa e incluso cocinar para comer caliente. Son decenas de kilómetros. Es un territorio lleno de gente que vive como puede a la espera de registrarse y poder regularizar su situación.

Una vez al día salen para hacer la compra. Una vez al día realizan un peligroso camino en el que el mínimo error en cualquier apoyo puede acabar en la muerte. La playa, antes visitada por sus familias y sus hijos, está ahora repleta de plásticos y de latas convertida en un punto de reparto de comida.

La zona, peligrosa ya de por sí, lo es aún más si llega el Levante con un mar picado que arremete con fuerza contra las rocas. Los vecinos, preocupados. Preocupados y con temor en una ciudad pequeña para albergar a tanta gente.

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