Qué es un doblete sísmico y por qué no es lo mismo que una sucesión de terremotos y réplicas

Los detalles Aunque la diferencia entre los dos terremotos sea de solo tres décimas, en la escala de magnitud la energía se dispara. Un terremoto de magnitud 7,5 libera casi tres veces más energía que uno de magnitud 7,2.

Venezuela ha sido sacudida por dos terremotos consecutivos, no uno y su réplica, sino dos eventos separados. El primero ocurrió a las 06:04 con una magnitud de 7,2, seguido 40 segundos después por otro de magnitud 7,5. Aunque la diferencia en magnitud es mínima, el segundo libera casi tres veces más energía. Ambos terremotos se originaron a 13 km de profundidad, lo que facilita la transmisión de energía a la superficie, causando daños significativos. La falla de Boconó, donde chocan las placas del Caribe y Sudamericana, es la más activa de Venezuela. En Caracas, con más de 10 millones de habitantes, se estiman entre 10.000 y 100.000 muertes, según el USGS.

Los terremotos que han sacudido a Venezuela son un doble sismo. En este caso, no se puede hablar de un terremoto y una réplica, sino dos terremotos por separado. El primero sucedió a las 06:04 hora venezolana con una magnitud de 7,2, el segundo solo 40 segundos después, a las 18:05 de la tarde, con una magnitud de 7,5.

Aunque la diferencia sea de solo tres décimas, en la escala de magnitud la energía se dispara. Y es que un terremoto de magnitud 7,5 libera casi tres veces más energía que uno de magnitud 7,2.

Además, los dos han sido en una profundidad pequeña de 13 km. Eso hace que la fuerza llegue rápidamente y se libere en la superficie. Son dos placas tectónicas que en esa zona chocan la placa del Caribe y la Sudamericana. Conocida como la falla de Boconó, mide 500 kilómetros, es la falla más importante de Venezuela y la más activa.

En esa falla el movimiento de las placas tectónicas es horizontal, lo que quiere decir que no hay movimientos verticales, que una se separa con respecto a otra. Por ejemplo, hay otras fallas en el planeta que son convergentes, que crean montañas, tienen movimiento horizontal o divergentes, como en Islandia, que van abriendo un hueco.

Que los terremotos hayan tenido una profundidad de 13km, hace que lleve toda esa energía muy fácil a la superficie y, por lo tanto, se den todos esos daños. Además, se encuentra a 300 kilómetros de Caracas.

Caracas es una ciudad muy parecida a Madrid que en el centro de la ciudad tiene 3 millones y medio de habitantes, pero que en la periferia, en la comunidad, tiene más de 7 millones. Por eso, se están dado números tan elevados de muertes. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos.