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Catástrofe en Venezuela

Miles de edificios, en riesgo de colapso tras los terremotos en Venezuela: "La gente no puede estar en las casas, hay que salir"

Los detalles El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado el corte temporal del suministro de gas a los domicilios para tratar de contener daños en caso de derrumbe.

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela).Agencia EFE

Un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter en el noroeste de Venezuela ha sacudido varios estados, incluido el de Caracas, provocando el derrumbe de edificios y colapsos y dejando decenas de muertos y centenares de heridos. Aunque la magnitud de la catástrofe es aún incalculable, las autoridades venezolanas ya trabajan para tratar de contener los daños.

Por ello, el ministro del Interior del país, Diosdado Cabello, ha anunciado el "cierre temporal" en el servicio de gas a los domicilios "hasta que termine la evaluación". "No queremos que vaya a ocurrir algún tipo de accidente, tiene mucho que ver más con que la gente entienda que no puede estar en las casas, (...) que no puede estar en los edificios", ha añadido.

Por su parte, la presidenta del país, Delcy Rodríguez, ha informado del "derrumbe de edificios en distintas parroquias" y ha comunicado que las redes de metro y ferrocarril han sido suspendidas "para poder facilitar labores tanto de rescate como de recuperación de infraestructura habitada" y que "no habrá clases los siguientes días de esta semana". Además, ha anunciado la movilización de "toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos".

Asimismo, ha reclamado a los profesionales sanitarios que "se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privados".

*Noticia en ampliación.

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