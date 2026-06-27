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"Te enfrentas a la muerte"

Agustín Otxotorena, español en Venezuela, tras los terremotos: "Hay momentos de ansiedad, de tristeza, de rabia..."

"Para que os hagáis una idea, es como si este terremoto fuese desde Asturias hasta País Vasco pillando todos los pueblos y ciudades que hay en esa línea", ha explicado en La Roca tras calificar lo ocurrido como "una tragedia terrible".

español.venezuela

Agustín Otxotorena es uno de los españoles que se encontraban en Venezuela en el momento en el que dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el país el pasado miércoles. La tragedia ha causado cientos de muertos, miles de heridos y desaparecidos e innumerables daños materiales.

Otxotorena ha contado en La Roca cómo está pasando estos momentos tan complicados y ha asegurado que su estado de ánimo "va cambiando": "Hay momentos de ansiedad, momentos de tristeza, de rabia...".

"Cuando te enfrentas a la muerte, a la destrucción y a la desaparición de personas allegadas es lo que hay", añade.

Por este motivo, califica lo ocurrido como "una tragedia terrible": "Es una tragedia en lo personal y en lo colectivo. No es solo Caracas, es un terremoto de 400 kilómetros".

"Muchas veces, lo mediático se fija en o más espectacular que en este caso es La Guaira, pero otros lugares más pequeños son lo mismo. Para que os hagáis una idea, es como si este terremoto fuese desde Asturias hasta País Vasco pillando todos los pueblos y ciudades que hay en esa línea", ha concluido.

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