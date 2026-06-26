La vida se abre paso bajo la destrucción: una mujer da a luz entre los escombros de los edificios colapsados en Venezuela

¿Por qué es importante? hemos visto escenas tan increíbles como la de una mujer que ha dado a luz apenas unos minutos después de ser rescatada de entre los escombros. Estaba sepultada por piedras, hierros y restos del edificio, pero su bebé ha esperado lo justo.

Tras el doble terremoto en Venezuela, las primeras horas son cruciales para rescatar supervivientes. La ONU advierte que el número de desaparecidos podría superar los 50.000. Hasta ahora, 920 personas han muerto y 3.360 han resultado heridas. Los venezolanos, a la espera de ayuda internacional, remueven escombros con sus manos. En medio de la tragedia, se han producido rescates milagrosos, incluso 44 horas después del sismo. Una mujer dio a luz tras ser rescatada, asistida solo por una vecina. Los rescatadores intentan aliviar el sufrimiento, incluso cantando para animar a los supervivientes.

Todos los expertos coinciden. Después de un terremoto como los vividos en Venezuela, porque allí se ha vivido un doblete sísmico, las primeras horas son fundamentales para poder rescatar a alguien con vida. Según la ONU, deberíamos empezar a pensar en cifras muy superiores en cuanto a desaparecidos. Ellos aseguran que estarían cerca de las 50.000 personas.

Los venezolanos, a la espera de la ayuda internacional, están apartando los cascotes con sus propias manos. Porque ya son 920 las personas que han muerto tras este doble terremoto y unas 3.360 las que han resultado heridas. Pero se desconoce la cifra concreta de desaparecidos totales. Muchos están bajo los escombros de lo que un día fueron sus casas, los centros comerciales y las oficinas de su ciudad.

Pero, entre tanto horror, siempre hay espacios para los milagros. Se ha rescatado a gente con vida hasta 44 horas después de que el suelo se moviera hasta en dos ocasiones. Además, ha llegado nueva vida al mundo.

Porque hemos visto escenas tan increíbles como la de una mujer que ha dado a luz apenas unos minutos después de ser rescatada de entre los escombros. Estaba sepultada por piedras, hierros y restos del edificio, pero su bebé ha esperado lo justo. En cuanto ha estado libre, la vida se ha abierto paso y ha nacido.

Solo ha tenido la ayuda de una vecina. La ha intentado asistir y dar ánimos. Cuando ha llegado el bebé, lo ha cogido entre sus brazos para sacarlo de entre los escombros.

Es evidente que esos números van a crecer. Los protagonistas del día son los rescatadores y los rescatados. Cantando el 'Mi Burrito Sabanero' recibe este equipo de rescate a una de las personas que han logrado sacar entre los escombros. Intentan así animarles. Y si pueden, sacarles una sonrisa. Han pasado más de un día atrapados debajo de la tierra. Muertos de miedo. Temiendo por su vida.

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