Cambios y controles nada más llegar a España: así viven los viajeros que llegan desde Italia el restablecimiento de las fronteras

¿En qué afecta? En cuanto llegan, la Policía puede pedirles un documento que certifique tanto su identidad como su nacionalidad como su procedencia. Antes de las cintas de equipaje, otro control más.

España ha reintroducido controles fronterizos con Italia, siguiendo el ejemplo del Gobierno de Giorgia Meloni que suspendió el espacio Schengen. Esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez se debe al rechazo italiano de volver a la normalidad tras la crisis de Ceuta. Los controles, vigentes hasta el 7 de septiembre, son aleatorios y afectan a los pasajeros que llegan desde Italia, quienes deben mostrar su documento de identidad al bajar del avión y antes de recoger su equipaje. Aunque algunos viajeros no han notado cambios, otros han tenido que presentar pasaportes. La medida será reevaluada en septiembre.

España ha restablecido los controles en frontera con Italia. Realizando controles aleatorios y, como hizo el Gobierno de Giorgia Meloni hace una semana, dejando en suspenso el espacio Schengen. Así lo ha decidido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, después del 'no' transalpino al ultimátum para que todo volviera a la normalidad entre ambos países tras la crisis de Ceuta.

La medida, que salvo cambio permanecerá vigente hasta el 7 de septiembre, ya se está dejando notar en las personas que llegan desde Italia. Y además nada más bajar del avión, pues la Policía está pidiendo en algunas ocasiones el documento de identidad. Luego, antes de llegar a las cintas de equipaje, otro control más.

Están siendo controles aleatorios, así que hay quien sí está notando el cambio y hay quien no. "A nosotros no nos han pedido nada", cuenta una familia española. "Sabía que podía haber controles, pero tenía la duda de si me iban a parar o si no", dice un italiano.

En El Prat, pasajeros procedentes de Milán aseguran que no lo han notado. Que no han tenido problemas con esos controles fronterizos, activados en puertos y aeropuertos, que obligan a los pasajeros a estar preparados para acreditar su identidad y confirmar su nacionalidad.

"Hemos traído el pasaporte. Nunca viajamos con pasaporte", cuenta otro italiano a su llegada a España. Eso sí, el pasaporte no es un requisito esencial para ciudadanos del Schengen, pues podrán seguir usando su carnet de identidad. En caso de nacionales de terceros Estados sí que será necesario enseñar el visado o el permiso de residencia.

En ese sentido, muchos pasajeros no han recibido ninguna comunicación oficial sobre tal asunto y afirman que se han enterado por los medios de comunicación.

A pesar del deseo de muchos de que todo cambie y vuelva a ser lo que era, estos controles en frontera seguirán en vigor hasta el 7 de septiembre. Será entonces cuando se valore si mantener, modificar o levantar la medida.

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