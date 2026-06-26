"Tengo miedo. Amor, ¡no te vayas!": la historia de dos ancianos que vivieron abrazados el doble terremoto de Venezuela

Los detalles Ante la imposibilidad de salir de la casa, pues ella tiene problemas de movilidad, el hombre protege con su propio cuerpo a su mujer. Siguen abrazados hasta que para el sismo.

Tras el devastador doblete sísmico superior a 7 que ha sacudido Venezuela, la prioridad es encontrar a los desaparecidos y rescatar a quienes aún puedan estar vivos bajo los escombros. La comunidad internacional ha respondido rápidamente, con países como España, México y Chile enviando ayuda. En medio de la tragedia, surgen historias conmovedoras, como la de una pareja de ancianos que enfrentó el terremoto abrazados, demostrando amor y valentía. A pesar del miedo y el caos, permanecieron juntos, aferrándose el uno al otro, y lograron sobrevivir, centrando sus pensamientos únicamente en estar juntos durante el desastre.

Encontrar a los desaparecidos, localizar a los que todavía siguen vivos bajo los escombros. Esta es la prioridad ahora mismo en Venezuela tras haber vivido una de las peores tragedias recordadas. El doblete sísmico superior a 7 ha movilizado al mundo y, por suerte, ha llegado la primera ayuda internacional. Países como España, con la UME, México o Chile ya están allí.

La cifra de desaparecidos es tan inmensa que todavía hay hueco para la esperanza. Y entre tanta incertidumbre y desesperación, también encontramos pequeños milagros e historias a recordar. Como la de una pareja de ancianos que vivieron juntos el terremoto y, para luchar contra el miedo, se abrazaron.

En el vídeo que acompaña la noticia se puede ver a una pareja de personas mayores pasando la tarde tranquilamente en su casa. Hasta que, de repente, empieza el primer terremoto y los gritos. "¡Está temblando!". Rápidamente, el hombre se acerca a su mujer mientras gritan: "¡Ayuda, por favor!".

El anciano mira hacia todas las direcciones asustado, pero en ningún momento suelta las manos de su mujer. Es más, cuando se intensifica el temblor dentro de la vivienda, él la protege con su propio cuerpo, pues la mujer tiene problemas de movilidad y no se puede levantar.

El terror acaba paralizando a ambos, pero ni un solo instante dejan de sujetarse el uno al otro. No se separan ni un milímetro. Porque no pueden huir, solo pensar en sobrevivir al terremoto. "Tengo miedo", asegura uno y el otro solo piensa en calmarlo: "Ya, ya...".

En medio del ruido, del miedo y del caos, su voz es lo único que consigue transmitir un poco de calma. Y ella lo sabe. "Amor, ¡no te vayas!", le pide. No la va a dejar atrás. Permacen así, como ven, unidos, firmes ante el temblor, aferrándose el uno al otro. Han logrado sobrevivir, pero en lo único en lo que pensaban era en estar juntos.

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