España se vuelca en ayudar a Venezuela: moviliza un operativo para sumarse a las tareas de rescate que la reina Letizia califica como "un gran desafío"

Integrantes de la Protección Civil, Policía de Chacao y Seguridad Ciudadana de Venezuela participan este jueves en las labores de remoción de escombros y búsqueda de supervivientes en Chacao, en el este de Caracas.

Los detalles El ministro de Exteriores ha ofrecido la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Dos potentes terremotos han sacudido Venezuela, provocando una ola de solidaridad desde España, que se prepara para enviar equipos de rescate. El último balance oficial reporta 164 muertos y 971 heridos. La reina Letizia expresó su preocupación y destacó el desafío que supone la ayuda y el rescate. España, a través de la UME y bomberos de Madrid, tiene listos equipos de intervención. El Gobierno vasco lamentó la muerte de una mujer de origen vasco. Los reyes han mostrado su apoyo al pueblo venezolano, mientras se coordina el envío de ayuda especializada y se espera la apertura del espacio aéreo.

Los dos potentes terremotos que han sacudido Venezuela han desatado una cascada de mensajes de solidaridad desde España, que ultima el envío de los primeros equipos para sumarse a las tareas de rescate y se moviliza en todas las administraciones para el envío de ayuda. El último balance oficial ofrecido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, eleva a 164 el número de muertos y a 971 los heridos.

La reina Letizia ha manifestado su preocupación por las consecuencias de los dos terremotos y ha explicado que España está a la espera de que se ponga en marcha todo el operativo de ayuda y rescate para poder colaborar, "que va a ser un gran desafío". La reina ha hecho estas declaraciones antes de asistir al acto por el quince aniversario de la revista Ethic, según ha informado EFE.

Por el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no tiene constancia de víctimas españolas, pero el Gobierno vasco ha lamentado la muerte de una mujer de origen vasco, Alazne Solabarrieta, nieta de José María Solabarrieta, alcalde de Ondarroa (Bizkaia) en la Segunda República que se exilió a Venezuela, según fuentes de la Plataforma de Venezolanos de Bilbao.

La UME y los bomberos de Madrid, preparados

A primera hora de este jueves, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha conversado con el canciller venezolano, Yván Gil, para ofrecerle la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME). Un total de 54 militares del Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de ese cuerpo, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla), están preparados para apoyar en las tareas de rescate junto a perros adiestrados en la búsqueda de personas.

La Comunidad de Madrid también tiene listo el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la región (Ericam), compuesto por 40 bomberos especializados en rescate en estructuras colapsadas, cuatro unidades caninas para la localización de víctimas y profesionales sanitarios del Summa 112. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido a su Equipo Médico de Emergencia Tipo 1 del Samur-Protección Civil y otros ayuntamientos y comunidades autónomas también se han puesto a disposición del Gobierno para coordinar el envío de especialistas y de ayuda.

Casco, botas, jarras de agua y material de desescombro. Camiones cargados y mochilas terminadas. En total son 40 unidades de Bomberos y Sanitarios de la Comunidad de Madrid, que esperan la orden para viajar a Venezuela. Pero este equipo especializado en rescates de estructuras colapsadas no está compuesto solo por humanos, van acompañados de cuatro perros del equipo de emergencias canino, que son fundamentales en las tareas de búsqueda bajo los escombros.

Miembros del equipo ERICAM que se desplazara a Venezuela organizan el viaje antes de partir.

Unos preparativos que también ha hecho en Huelva el equipo de intervención en catástrofes de Bomberos Unidos sin Fronteras. "Llevamos alrededor de dos toneladas de desescombro y salvamento, además de material personal y sanitario para atender a las víctimas que lo necesiten allí", ha explicado Antonio Nogales, de Bomberos Unidos Sin Fronteras.

Una ayuda que debe llegar cuanto antes, ya que las primeras 72 horas son cruciales con un único objetivo: intentar rescatar el mayor número de personas vivas. Y aunque aún no pueden despegar por el cierre de los aeropuertos, en Valencia, 12 miembros de Bombers pel Món también están listos para ayudar. Se unirán a los 54 rescatistas de la UME, especializados en la búsqueda y rescate de personas atrapadas, que volarán este jueves a Venezuela en cuanto el espacio aéreo lo permita.

Mensajes de solidaridad

Los mensajes de solidaridad se han multiplicado desde primera hora y los reyes han trasladado su apoyo, su cariño y su fuerza al pueblo de Venezuela en un mensaje en la red social X. Antes de participar en un acto público, la reina Letizia ha manifestado su preocupación y ha explicado que España está a la espera de que se ponga en marcha todo el operativo de ayuda y rescate para poder colaborar en lo que "va a ser un gran desafío".

Según ha explicado, Felipe VI, que vuela en estos momentos hacia México, se encuentra "lógicamente" preocupado como muchísimos españoles y pendiente de la información que se va conociendo de los terremotos. Sobre la cifra de fallecidos, ha afirmado que "se intuye que será mayor" aparte de "todo el destrozo por la tragedia". La reina ha explicado que España ha ofrecido ayuda al país caribeño y se está esperando a que se active el operativo para poder colaborar tanto en el rescate de personas como en la reconstrucción posterior "que será también un gran reto".

"Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país", ha trasladado la Casa Real en la red social. "Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre. Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas", han añadido.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado de que ha hablado con la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, "tras los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela". "He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias", ha apuntado. Y ha agregado que "España está preparada para ayudar".

"Hoy mismo parte un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano de la UME y de Ericam. También viaja personal de la Aecid para evaluar las necesidades sobre el terreno. El Gobierno está trabajando para prestar toda la asistencia posible a la colonia española en Venezuela", ha resaltado.

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