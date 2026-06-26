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Tragedia en Venezuela

La delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, entre los fallecidos tras los terremotos

Los detalles El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, había confirmado que el edificio en el que residía la representante institucional, en La Guaira, ha quedado reducido a escombros.

Ana Oramas junto a la delegada del Gobierno canario en Venezuela, Isabel Jara
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La delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, quien se encontraba desaparecida a consecuencia del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudió Venezuela, ha fallecido, tal y como ha confirmado la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas.

"Hoy tengo la enorme tristeza de comunicar a todos los canarios de Venezuela y a todos los retornados que nuestra querida Chavela Jara, directora de la Oficina de Canarias en Venezuela, ha fallecido", ha comunicado Oramas en un mansaje que ha publicado en su cuenta de X.

"Todos esperábamos el milagro, pero no ha podido ser", ha lamentado. Así, ha contado que Isabel Jara fue su "gran amiga". "Con ella recorrí todo Venezuela, durante más de 27 años. Desde Mérida a Barquisimeto, a Valencia, Ciudad Bolívar o la Guaira, donde estaba su casa y su querido centro, donde empezó a trabajar con Antonio Jiménez por tantos compatriotas", ha relatado.

Así, Oramas ha continuado: "Hoy te despido amiga, arropando a tus cuatro hijos a los que tanto querías, y agradeciéndote tu trabajo de tantos años por los canarios en Venezuela. Descansa en paz amiga".

Albares confirma que hay cuatro muertos y 99 españoles sin localizar

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha informado de la muerte de cuatro españoles en los terremotos de Venezuela, confirmada por familiares, y que en estos momentos hay otros 99 ciudadanos nacionales desaparecidos.

Asimismo, ha precisado que hay cuatro españoles localizados y atrapados bajo los escombros y ha informado de que el Gobierno tiene intención de repatriar a un grupo de turistas españoles que han quedado atrapados en el país.

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha lamentado también el fallecimiento a causa de los terremotos de un conductor de la Embajada de España en Caracas, de nacionalidad venezolana, junto a su mujer y sus dos hijas.

Tras trasladar también sus condolencias a los allegados de estas víctimas, Exteriores ha recordado que las líneas de emergencia consular están abiertas y operativas en todo momento y que sus números se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Venezuela.

Horas antes de confirmarse la existencia de víctimas españolas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que su departamento está centrado en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas.

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