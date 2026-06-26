Piden ayuda para encontrar a Jon Sustacha y María del Coro Barriola, dos vascos desaparecidos tras los terremotos de Venezuela

Los detalles Entre los 80 españoles desaparecidos tras los devastadores terremotos de Venezuela figuran Jon Sustacha, un ingeniero bilbaíno a punto de jubilarse, y María del Coro Barriola. Ambos residían en edificios de La Guaira que se desplomaron por el seísmo.

En Venezuela, tras dos devastadores terremotos, el paradero de 80 españoles sigue siendo desconocido, incluyendo a los vascos María del Coro Barriola y Jon Sustacha. Barriola residía en un edificio colapsado en La Guaira, mientras que Sustacha, un ingeniero bilbaíno de 69 años, desapareció en su vivienda en Playa Grande. Su esposa sobrevivió al desastre por estar fuera del edificio en ese momento. La familia de Sustacha teme por su salud debido a su hipertensión. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha confirmado dos muertes y ha solicitado a los españoles en Venezuela que se pongan en contacto con la embajada y el consulado. Además, ha ofrecido ayuda a Venezuela tras los terremotos.

Entre los 80 españoles cuyo paradero sigue siendo desconocido tras los devastadores terremotos de Venezuela figuran dos ciudadanos vascos: la guipuzcoana María del Coro Barriola y el bilbaíno Jon Sustacha. La primera residía en el edificio Bahía Mar, en Los Corales (La Guaira), una de las construcciones que colapsó por la violencia del seísmo. Su familia continúa buscándola sin descanso. Tampoco hay noticias de Sustacha, cuyo edificio, Los Corsarios, también se vino abajo.

A sus 69 años, Jon Sustacha tenía ya la vista puesta en la jubilación. Después de toda una vida trabajando en Venezuela, este ingeniero bilbaíno ultimaba los detalles para regresar a finales de este año a Bilbao, la ciudad en la que nació, y comenzar una nueva etapa junto a su familia. Sin embargo, los dos devastadores terremotos que sacudieron el país este jueves han truncado por completo esos planes.

Desde entonces no se ha vuelto a saber de él. Radio Euskadi adelantó este viernes la desaparición del empresario vasco, al que el seísmo sorprendió en el interior de su vivienda en Playa Grande, en el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por la catástrofe.

Durante décadas, Sustacha dirigió su propia empresa especializada en sistemas de aire acondicionado, refrigeración y calefacción en el país caribeño. Ahora, su fotografía circula por redes sociales en carteles de búsqueda difundidos por familiares y amigos, que confían en recibir cualquier pista sobre su paradero. Lo describen como un hombre alto, de tez clara y ojos verdes oscuros.

Según ha relatado su familia a 'El Español', Jon vive junto a su esposa, Roxana Meneses, en uno de los pisos superiores del edificio Los Corsarios, una construcción que terminó desplomándose a causa del terremoto. "Los vecinos solo han podido sacar a tres vecinos muertos y a una señora que vivía en el primer piso, que sí ha logrado sobrevivir", explican.

Su esposa logró salvar la vida por una circunstancia fortuita. Apenas unos minutos antes de que comenzara a temblar la tierra había salido del apartamento junto a sus dos perros para visitar a un sobrino, por lo que no se encontraba en el edificio en el momento del derrumbe.

Hoy apenas queda rastro del inmueble. En el lugar donde se levantaba el edificio solo permanece un enorme amasijo de hormigón, hierros y cascotes que hace imposible imaginar que allí existiera hasta hace unas horas un bloque de viviendas. El edificio estaba situado en una urbanización a escasos 300 metros de la playa y muy cerca del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Aunque Playa Grande se encuentra a unos 160 kilómetros del epicentro de los terremotos, de magnitudes 7,5 y 7,1, la zona sufrió especialmente los efectos de una potente réplica de magnitud 4,5 registrada apenas unos minutos después del primer seísmo y localizada a solo tres kilómetros del edificio.

Además de la incertidumbre por su desaparición y las posibles heridas que pudiera haber sufrido, la familia de Jon teme por su estado de salud, ya que padece hipertensión y podría necesitar medicación urgente.

80 españoles desaparecidos

Mientras continúan las labores de búsqueda, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha confirmado la muerte de dos ciudadanos españoles en los terremotos de Venezuela, un fallecimiento comunicado por sus familiares, y ha elevado a 80 el número de españoles cuyo paradero sigue sin conocerse, frente a los 68 desaparecidos que figuraban en el balance inicial.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicó que la prioridad del Gobierno es elaborar un censo actualizado sobre la situación de la colonia española en Venezuela, integrada por unas 150.000 personas. Asimismo, confirmó que tanto el Consulado General de España en Caracas como la Embajada han sufrido daños de consideración a consecuencia de los seísmos.

Ante esta circunstancia, Albares ha hecho "un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la Embajada y el Consulado" a que lo hagan a través de los teléfonos de emergencia consular y a que se mantengan pendientes de las redes sociales y las web tanto de estas representaciones como del Ministerio de Exteriores.

Asimismo, el ministro ha ofrecido al canciller venezolano, Yván Gil, ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) tras los terremotos que han sacudido su país.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido