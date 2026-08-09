Qué son las 'joyas del eclipse': todo lo que tienes que saber de las perlas de Baily, la corona solar y el anillo de diamante

Los detallesMario Viciosa, responsable de Ciencia de Newtral.es, detalla en laSexta Xplica los fenómenos que podrán observarse durante el eclipse del 12 de agosto, desde las perlas de Baily hasta la corona solar.

El 12 de agosto, España será testigo de un eclipse solar acompañado de fenómenos astronómicos como las perlas de Baily, el anillo de diamante y la corona solar. Mario Viciosa, responsable de Ciencia de Newtral.es, explica cómo observar estos eventos de forma segura. Las perlas de Baily, visibles justo antes de la totalidad del eclipse, son destellos causados por la orografía lunar. El anillo de diamante aparece al cubrirse o descubrirse el Sol, mientras que la corona solar se observa durante la totalidad. En Baleares, el rayo verde podría coincidir con el eclipse. No toda España verá el eclipse de igual manera, ya que la duración varía según la ubicación. laSexta y Onda Cero ofrecerán cobertura del evento, fundamental para quienes estén fuera de la franja de totalidad.

El 12 de agosto ya está a la vuelta de la esquina y en España ya estamos impacientes por mirar al cielo -con nuestras gafas protectoras, siempre- para no perdernos el eclipse solar, que vendrá además acompañado de auténticas joyas astronómicas, una sucesión de fenómenos que convertirán el cielo en un auténtico espectáculo. Las llamadas perlas de Baily, el anillo de diamante o la corona solar serán algunos de los hitos que podrán observarse. Eso sí, no todos serán visibles desde los mismos puntos ni durante el mismo tiempo.

Así lo explica Mario Viciosa, responsable de Ciencia de Newtral.es, en laSexta Xplica, y además detalla qué habrá que tener en cuenta para no perderse ninguna de estas joyas y, sobre todo, cómo observarlas de forma segura.

Las perlas de Baily

Uno de los primeros fenómenos que podrán apreciarse son las conocidas como perlas de Baily. Aparecen justo antes de que la Luna cubra por completo el disco solar. "Se observarán justo instantes antes, segundos antes de la totalidad", señala Viciosa.

Todo ello es posible gracias a la orografía lunar: sus accidentes geográficos permiten que algunos últimos rayos de luz solar continúen atravesando esos pequeños espacios mientras el resto del disco queda oculto. "¿Y por qué salen estas puntitas? Porque la orografía de la Luna es muy diversa", explica Viciosa. "Tiene valles por los que se puede colar todavía esa luz procedente de la zona que más ilumina el Sol, que es la superficie, la fotosfera".

"Esto se verá en astrofotografía sobre todo, porque no debemos observarlo con el ojo desnudo, porque también por aquí está pasando radiación de ese Sol", advierte.

Las perlas de Baily solo serán visibles dentro de la franja de totalidad y durante un periodo extremadamente breve. Incluso, "es probable que casi no podamos ni apreciar breves instantes". Por ello, Viciosa anima a recurrir a fotografías o vídeos para apreciarlas con detalle... y evitar algún que otro susto a nuestras retinas.

El anillo de diamante

Otro de los momentos más esperados es el denominado anillo de diamante, que aparece justo cuando la Luna está a punto de cubrir completamente el Sol o cuando comienza a retirarse.

"Podríamos ver un destello", señala Viciosa. La propia NASA utiliza en ocasiones esta denominación .anillo de diamante- para referirse a este fenómeno, que aparece en la transición hacia la totalidad. El experto lo describe también como "la última de las perlas justo antes de esa absoluta totalidad".

En imágenes puede apreciarse como un intenso destello: "Ese flash que se ve justo cuando la Luna ya está a punto de cubrir", indica.

Viciosa señala que, en determinados momentos, "con las gafas quizá podamos observar ese poquito que nos deja todavía la Luna", aunque insiste en que se trata de "un flash más, durante unos segundos" y es algo difícil de observar.

La corona solar

Una vez que la Luna cubra por completo el disco solar llegará uno de los momentos más espectaculares: la totalidad. Es entonces cuando podrá observarse la corona solar, la atmósfera exterior del Sol. "La corona sí que la podemos ver con el ojo desnudo, con mucho cuidado y solo si estamos en la franja de totalidad", advierte Viciosa.

La recomendación es clara: solo durante la totalidad y durante el breve periodo en el que esta se prolongue podrá retirarse la protección ocular para observar la corona con mucha precaución. El experto apunta que existen aplicaciones capaces de indicar con precisión cuándo comienza y termina ese momento.

Una de las señales que pueden ayudar a identificar la totalidad es comprobar cuando dejamos de proyectar sombra. Aun así, Viciosa insiste en que la observación sea muy breve y recuerda que posteriormente podrán verse imágenes del fenómeno con mucho más detalle.

"Eso ya es la corona del Sol, que además hace como una especie de dibujos que van siguiendo el campo magnético", explica. "Ahí se producen esos fenómenos magnéticos que luego cuando llegan de alguna manera proyectados con esas eyecciones de masa coronal a la Tierra, nuestro escudo magnético los desvía a los polos y ahí se forman las auroras boreales y astrales", explica.

Además hay unos destellos de color rosado que vienen de lo que llamamos cromosfera. "Es otra de las partes de la atmósfera del Sol que, por efecto de la óptica, cuando nos llega aquí a la Tierra y por cómo desvía curva también esos rayos la propia silueta de la luna, nos llegan esos pequeños destellos en unas radiaciones muy concretas", indica.

El rayo verde en Baleares

El último de los grandes fenómenos mencionados por Viciosa es el rayo verde, especialmente interesante porque podrá darse en las Islas Baleares durante el eclipse.

Aunque pueda parecer relacionado directamente con el fenómeno astronómico, el experto aclara que no es así. "No tiene nada que ver con el eclipse propiamente", explica. De hecho, el rayo verde puede producirse también durante atardeceres sin eclipse, especialmente cuando el Sol se encuentra muy bajo sobre el horizonte.

La explicación está en la atmósfera terrestre y en cómo interactúa con la luz solar. Viciosa recuerda el conocido prisma de Newton para explicar cómo la luz blanca puede descomponerse en diferentes colores.

En el caso del 12 de agosto, las condiciones serán especialmente interesantes en Baleares porque "va a estar poniéndose el Sol justo cuando está todavía la Luna retirándose". Es decir, podrían coincidir el final del eclipse con las condiciones atmosféricas necesarias para observar este fenómeno.

Y todavía podría quedar otro espectáculo celeste: las Perseidas, cuya actividad se produce precisamente durante estas fechas. Viciosa apunta a la posibilidad de que, una vez terminado el eclipse, puedan observarse también algunos de estos meteoros.

No toda España verá el eclipse de la misma manera

Uno de los aspectos fundamentales que recuerda Viciosa es que el eclipse no tendrá la misma duración ni las mismas características en todos los puntos de España.

En las zonas más próximas al centro de la franja de totalidad, el eclipse total podrá acercarse a los dos minutos, mientras que en los extremos el tiempo será considerablemente menor.

Viciosa pone como ejemplo la zona donde se encuentran los estudios de Atresmedia, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, donde unos pocos kilómetros marcarán la diferencia: "En Alcobendas ya prácticamente se sale de la totalidad".

El eclipse comenzará a vivirse desde primera hora y Viciosa señala que la cobertura de Onda Cero se moverá aproximadamente en torno a las 20:30 horas, aunque la retransmisión no podrá mostrar simultáneamente lo que ocurre en todos los puntos de España debido a las diferencias en la duración y evolución del fenómeno.

También podrá seguirse por la televisión en laSexta, fundamental en aquellos lugares que queden fuera de la franja de totalidad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido