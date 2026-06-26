Así funciona la alerta sísmica de Google que avisó antes del terremoto y salvó vidas en Venezuela

¿Por qué es importante? El sistema de alertas de Google permitió que algunas personas en Venezuela consiguieran ponerse a salvo unos segundos antes de que se produjesen los dos terremotos que han sacudido el país.

La devastación en Venezuela es total tras dos terremotos que sacudieron el país, con un aumento continuo de muertos y desaparecidos. Antes del primer seísmo, millones de móviles Android recibieron una alerta de Google a las 18:04 horas, advirtiendo de posibles temblores. Esta alerta, basada en la detección de vibraciones por acelerómetros en los teléfonos, permitió a algunos ponerse a salvo. Android emite dos tipos de notificaciones para terremotos de magnitud 4,5 o superior: una de alerta y otra de acción, que incluye información de seguridad y un mapa detallado. En Venezuela, esta tecnología ayudó a salvar vidas.

La devastación en Venezuela es total tras los dos terremotos que sacudieron el país. Las cifras de muertos y desaparecidos continúa aumentando mientras las personas siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros.

Instantes antes de que se produjese el primero de los seísmos, millones de móviles Android en Venezuela recibieron a las 18:04 horas local una alerta. "Es posible que sientas temblores. Magnitud inicial estimada de 6,2 a aproximadamente 221 millas de distancia", venía escrito en un mensaje.

Una alerta que recibieron tan solo unos instantes antes de sentir el primero de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país.

Google puede detectar cuándo va a producirse un terremoto gracias a que todos los teléfonos inteligentes contienen pequeños acelerómetros que detectan vibraciones, lo que indica la posible presencia de un sismo.

Si el teléfono detecta algo que cree que podría ser un terremoto, envía una señal a su servidor de detección de terremotos, junto con una ubicación aproximada del lugar donde se produjo el temblor.

El servidor combina la información de muchos teléfonos para determinar si se está produciendo un terremoto. "Este método utiliza los más de 2.000 millones de teléfonos Android en uso en todo el mundo como minisismómetros para crear la red de detección de terremotos más grande del mundo", explican en su web.

De esta forma, los teléfonos detectan la vibración y la velocidad del temblor y alertan a los usuarios de Android en las zonas afectadas.

Dos tipos de notificaciones

En concreto, Android cuenta con dos tipos de notificaciones diseñadas para alertar a los usuarios sobre un terremoto. Ambos tipos de alerta solo se envían para terremotos de magnitud 4,5 o superior.

Por un lado, existe una notificación avisándote de que debes mantenerte alerta. En este caso, lo que pretenden es avisarte de posibles movimientos bruscos del cuerpo y solo se envía a los usuarios que experimentarán temblores de intensidad MMI 3 y 4 durante un terremoto de magnitud 4,5 o superior.

La otra notificación que pueden enviar es una alerta de acción. Está diseñada para llamar la atención del usuario antes de que experimente temblores moderados o fuertes, para que pueda tomar medidas para protegerse. Solo se envía a los usuarios que experimentarán un temblor de intensidad MMI 5 o superior durante un terremoto de magnitud 4,5 o mayor.

Incluye información de seguridad

Además de esto, al pulsar cualquiera de las dos alertas, se ofrece información sobre seguridad, explicándote qué debes hacer en caso de terremoto.

En concreto, se incluyen pasos sencillos que se pueden seguir para mantenerse a salvo y proporciona un mapa detallado con una estimación inicial de la ubicación y magnitud del terremoto.

Una alerta que, en el caso de Venezuela, sirvió para que algunas personas lograran ponerse a salvo. Entre las imágenes que han salido a la luz del terremoto, se puede ver cómo en un estudio de tatuajes las personas que se encontraban allí recibieron la alerta segundos antes del terremoto, lo que les permitió salir y ponerse a salvo.

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