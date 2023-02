Un fuerte terremoto ha 'despertado' este lunes a Turquía y Siria, donde se suman ya más de 650 fallecidos y miles de heridos. El seísmo, que también se ha percibido en otros países de la región, como Líbano o Israel, es el más potente registrado en la zona desde 1939, cuando en suelo turco tuvo lugar el temblor más fuerte: un seísmo de 7,8 que acabó con la muerte de 30.000 personas. El de este lunes, de 7,4 según la medición local y de magnitud 7,8 según la mayor parte de los medidores internacionales, ha sido tan potente que ha llegado incluso a activar la alerta de tsunami en Italia, aunque se ha desactivado poco después.

El terremoto ha tenido lugar pasadas las 04:00 de la madrugada en la frontera de Turquía con Siria, en la provincia de Gaziantep. Según ha explicado el sismólogo Stephen Hicks, del departamento de Ciencias de la Tierra de la University College London, desde que comenzaron los registros instrumentales de los seísmos, en torno a inicios del siglo XX, un seísmo de esta magnitud podría definirse como "el mayor terremoto jamás registrado" en la región, aunque lo cierto es que en 1939 ya tuvo lugar otro temblor de esta misma magnitud.

En aquella ocasión, el terremoto tuvo lugar en la ciudad de Erzincan, en el este del país, el 27 de diciembre poco antes de las 2:00 de la madrugada: fue el más potente de una secuencia de temblores a lo largo de la falla de Anatolia del Norte desde aquel año hasta 1999. El seísmo de Erzincan fue, además, el evento natural que provocó un mayor número de víctimas mortales, con un total de 32.968 muertos y cerca de 100.000 heridos.

"El epicentro [del terremoto] está cerca de la frontera con Siria, donde hay una densidad de población bastante alta. Incluso antes de tener más información, ya se sabe que esto no va a ser bueno", escribía Hicks poco después de que se registrara el temblor. Los datos no son halagüeños, y no dejan de crecer: entre el balance de víctimas de Turquía, con una velocidad de actualización relativamente alta, y el de Siria, antes del mediodía del lunes ya se puede confirmar la muerte de unas 1.200 personas.

Los peores terremotos de Turquía

Debido a su ubicación, Turquía es un país propenso a sufrir temblores de tierra de moderados a fuertes. El país está asentado sobre la placa de Anatolia, que limita con dos grandes fallas de rumbo: la falla de Anatolia Norte, que es la que atraviesa el país de oeste a este, y la Oriental, situada en la zona sureste del país. Estos son algunos de los seísmos más significativos que ha sufrido el país en los últimos años:

22 de mayo de 1971: terremoto de Bingöl (6,9)

755 muertos y más de 1.200 heridos

El seísmo de Bingöl tuvo lugar el 22 de mayo de 1971 poco antes de las 19:00, con una magnitud de onda superficial de 6,9 y una intensidad máxima grave en la escala de intensidad de Mercalli. Fue un terremoto muy superficial, a poca profundidad, entre 3 y 7 kilómetros. Después de este hubo varias réplicas potentes, entre ellas una de 5,1 el mismo día del seísmo principal. El balance de víctimas oficial es de 755 personas.

30 de octubre de 2020: terremoto entre Esmirna y Samos (7,0)

119 muertos y 1.034 heridos

Este temblor tuvo como epicentro la isla griega de Samos, pero la ciudad turca de Esmirna fue la más afectada, con cerca de 700 edificios derruidos y un balance de muertos de 117 personas; otras 1.034 resultaron heridas en suelo turco, mientras que en Grecia se registraron únicamente dos fallecidos y 19 heridos. Aunque el temblor tuvo como epicentro un punto a 17 kilómetros de la costa, se llegó a sentir en zonas tan alejadas como la propia Estambul, así como en Bodrum o Manisa. Después de este hubo cerca de 150 réplicas, más de una veintena de ellas por encima de la magnitud 4.

23 de octubre de 2011: terremoto de Van (7,1)

604 muertos y 4.152 heridos

Este fue uno de los varios seísmos que tuvieron lugar entre el 23 de octubre y el 9 de noviembre de 2011 en la zona de la ciudad turca de Van. El primero, de magnitud 7,1, dejó más de 600 muertos y más de 4.000 heridos, además de la destrucción total de 6.000 edificios y parcial de otros tantos. Más de 8.000 familias, formadas por una media de 7,6 personas cada una, perdieron sus viviendas, lo que implica que cerca de 60.000 personas se quedaron sin casa tras el terremoto. El terremoto del 9 de noviembre, separado pero dentro del mismo sistema sísmico, provocó la muerte de otras 40 personas.

17 de agosto de 1999: terremoto de Izmit (7,6)

Más de 17.000 muertos

El terremoto de Izmit —también conocida como Kocaeli o Nicomedia, en griego— se registró a las 3:00 de la madrugada de un 17 de agosto, en 1999, a una profundidad de 15 kilómetros. Fue uno de los seísmos más destructivos de la región: el balance de víctimas mortales oscila entre las 17.100 y 18.300 muertes, consecuencia de un temblor que duró más de medio minuto. Este fue parte de una secuencia sísmica de la falla de Anatolia del Norte que había comenzado en 1939, cuando se registró el terremoto más fuerte de la región: esta secuencia provocó grandes seísmos que se fueron moviendo de este a oeste durante unos 60 años.