Rescatan a un bebé recién nacido que pasó 32 horas atrapado entre los escombros en Venezuela

Los detalles Fue su padre el que cogió al pequeño tras ser rescatado, un emotivo momento de felicidad tras la tragedia vivida por los seísmos en el país.

En Venezuela, un bebé recién nacido ha sido rescatado tras 32 horas atrapado bajo los escombros, siendo recibido entre aplausos y envuelto en una manta rosa. Su padre lo tomó en brazos después del heroico rescate. Posteriormente, el bebé fue trasladado al hospital para un seguimiento médico. Los equipos de rescate han trabajado sin descanso durante tres días, rescatando a cientos de víctimas, mientras la ayuda internacional llega de países como Francia, Italia, México y España. En Caracas, el uso de maquinaria pesada facilita la retirada de escombros, aunque los familiares de las víctimas, como Yamile, piden que no cesen las búsquedas.

Un bebé recién nacido ha sido rescatado entre aplausos y envuelto en una manta rosa después de estar 32 horas atrapado entre los escombros en Venezuela. Ha sido su padre quien lo ha cogido en brazos tras el heroico rescate, algo que pensaba que no podría volver a hacer. Tras ello, los equipos de rescate han trasladado al pequeño al hospital para hacerle un seguimiento.

Los rescatistas llevan tres días trabajando sin descanso, ya que cada minuto cuenta y es vital para las decenas de miles de personas que continúan bajo los derrumbes.

La ayuda llega de todas las partes del mundo, como Francia, Italia, México, o España, entre muchos otros. Los equipos ya han conseguido rescatar a cientos de víctimas, como a una mujer que ha sido sacada entre varias personas tras quedar atrapada en pleno epicentro del terremoto.

En Caracas, ya retiran algunos escombros con maquinaria pesada, mientras los familiares de las víctimas piden que no se abandone la búsqueda. "Les pido, por favor, que no dejen de buscar, porque hoy me dijeron que quieren dejar de buscar, y eso no es justo, porque tenemos la esperanza de que nuestros seres queridos salgan con vida. Por favor, no dejen de buscar", ha reclamado Yamile, cuyo hijo y pareja continúan desparecidos entre los escombros de un edificio.

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