"Hay gente que tiene desaparecidos": la angustia de los venezolanos en España tras los terremotos.

¿Qué ha pasado? Careily tiene a sus hijas y a su madre en el estado de Miranda. Aunque ha conseguido hablar con ellas, su familia reconoce que el miedo sigue presente: "El susto no se pasa tan pronto".

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela han generado pánico tanto en el país como entre los 692.000 venezolanos residentes en España. En un bar venezolano de Barcelona, el ambiente es inusualmente silencioso, con clientes pendientes de noticias desde su país. Careily, con familia en Miranda, logró comunicarse, pero el miedo persiste debido a la falta de luz e internet. Vanesa y Naomi también enfrentan la angustia por sus seres queridos. Otros, como Jenny y Nelsia, experimentan incertidumbre al no poder contactar a sus familiares. Pedro, en Valencia, sigue cada mensaje y vídeo que recibe desde Venezuela, reflejando la preocupación constante de la comunidad.

Los dos terremotos registrados en Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, que sacudieron el país sudamericano este miércoles con apenas un minuto de diferencia, han sembrado el miedo entre millones de venezolanos. Una angustia que también se ha sentido a miles de kilómetros de distancia, entre los cerca de 692.000 venezolanos que residen actualmente en España.

Horas después de la tragedia, en un bar venezolano de Barcelona, el ambiente es muy distinto al habitual. No hay bullicio ni conversaciones animadas y las miradas están clavadas en los teléfonos móviles, pendientes de cualquier mensaje que llegue desde Venezuela.

Por su parte, Careily tiene a sus hijas y a su madre en el estado de Miranda. Aunque ha conseguido hablar con ellas, su familia reconoce que el miedo sigue presente: "El susto no se pasa tan pronto. No tenemos ni luz ni internet", revelan.

Vanesa, venezolana que reside en España, asegura que en el bar "hoy hay mucho silencio y la gente está muy triste". Su madre de Vanesa también se encuentra en una de las zonas afectadas y, como tantas otras familias, ha pasado horas intentando contactar con sus seres queridos para comprobar que estaban a salvo.

Por otro lado, a Naomi le cuesta incluso encontrar las palabras: "Hay gente que tiene desaparecidos", señala. Esta mujer vive en Celanova, en Ourense, pero su pensamiento está puesto en Venezuela. Su vivienda familiar ha sufrido importantes daños tras los seísmos: "Se cayó de la mitad hacia arriba", relata.

Incertidumbre y vídeos de los seísmos

Jenny también ha vivido horas de incertidumbre: "No sabes nada. Te enteras por las redes sociales y al final no sabes nada hasta que te dicen que están bien", cuenta. Asimismo, Nelsia no conseguía localizar a su tía: "No podía comunicarme. Ninguno me podía dar información", explica.

En Valencia, Herminia se despertó sobresaltada por las llamadas y mensajes que comenzaron a llegar desde primera hora: "¿No te has enterado?", le preguntaban allegados, tras lo que pudo contactar con su marido.

La incertidumbre también acompaña a Pedro, que no deja de escuchar los audios que le envían familiares y amigos desde Venezuela y de revisar los vídeos grabados durante los momentos posteriores a los terremotos: "Están todos asustados", cuenta. Son testimonios que reflejan el sufrimiento de una comunidad que vive pendiente de cada noticia.

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