Un avión militar español viaja hacia Venezuela con ayuda de la UME por los terremotos

Los detalles El A330 del Ejército del Aire transporta a 59 efectivos de la UME, entre los que destacan especialistas de la unidad Urban Search and Rescue (USAR), un equipo de élite especializado en grandes catástrofes y rescates bajo escombros.

Un avión del Ministerio de Defensa ha partido hacia Venezuela con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las labores de rescate tras los terremotos del miércoles. El A330 del Ejército del Aire lleva a 59 miembros de la UME, incluyendo especialistas en rescates bajo escombros de la unidad Urban Search and Rescue (USAR). También viaja un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y material de emergencia. Además, 40 bomberos de la Comunidad de Madrid se unirán a las tareas de rescate. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, coordina la respuesta española.

Un avión del Ministerio de Defensa con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha despegado a las 3:00 horas de la madrugada de este viernes hacia Venezuela para colaborar en las laboras de rescate tras los terremotos del pasado miércoles.

El A330 del Ejército del Aire transporta a 59 efectivos de la UME, entre los que destacan especialistas de la unidad Urban Search and Rescue (USAR), un equipo de élite especializado en grandes catástrofes y rescates bajo escombros. También se desplaza en la aeronave un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y se transporta material de emergencias como mantas, esterillas y pastillas potabilizadoras.

También se desplazarán 40 integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid que han sido movilizados a través del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM) y que participarán en las tareas de rescate una vez lleguen al país sudamericano.

A su llegada se desplazarán hacia la zona afectada por el seísmo, para prestar apoyo en las labores de búsqueda y rescate de víctimas, según informó Emergencias de la Comunidad de Madrid.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, está siguiendo con la unidad de crisis del Ministerio la situación en Venezuela, donde está participando en la coordinación de la respuesta española, según trasladan fuentes gubernamentales a laSexta.

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