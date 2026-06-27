La UME rescata en Venezuela a una persona que llevaba casi 72 horas sepultada bajo los escombros

Los detalles En sus primeras horas de trabajo en el terreno, los equipos de rescatistas españoles ya están colaborando y realizando acciones cruciales para salvar vidas.

El tiempo se agota para encontrar sobrevivientes tras los terremotos en Venezuela, donde más de 1.600 rescatistas de diversos países, incluidos españoles, trabajan incansablemente. La Unidad Militar de Emergencias (UME) de España rescató a una persona que llevaba casi 72 horas bajo los escombros en Vistamar, La Guaira, una de las áreas más afectadas. En total, 59 militares de la UME, ingenieros y unidades caninas se han desplazado para apoyar las labores. Además, el Equipo de Emergencia de Madrid rescató a una persona mayor y sus dos nietos. España sigue enviando efectivos para ayudar en esta tragedia.

Se acaba el tiempo para encontrar vidas entre los escombros de los edificios destruidos tras los terremotos en Venezuela. Más de 1.600 rescatistas de una docena de países se han unido este sábado a la búsqueda de supervienes. Entre ellos, los españoles que han conseguido rescatar viva a una persona que llevaba casi 72 horas sepultada bajo los escombros.

Concretamente ha sido la Unidad Militar de Emergencias (UME) española la que ha conseguido rescatar a una persona con vida tras permanecer casi 72 horas atrapada bajo los escombros en la zona residencial Vistamar de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de Venezuela, según ha informado el Ministerio de Defensa en una publicación en la red social X.

"Tras recibir información sobre posibles personas atrapadas en este edificio residencial, nuestros equipos realizan un primer reconocimiento y una búsqueda técnica para localizar y confirmar la presencia de víctimas bajo los escombros", ha informado la UME este sábado también en una publicación en X. A Venezuela se han desplazado 59 militares de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas.

Un rescate complicado esquivando los escombros que tapian la zona más catastrófica tras los terremotos. Desde este viernes, casi 60 efectivos aportan material y más logística a estas misiones bajo los escombros a la que poco a poco se van sumando más equipos españoles de varias provincias, unidos bajo un mismo propósito.

En el terreno, acompaña a la UME el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, que con la ayuda de rescatistas caninos han conseguido salvar a una persona mayor y sus dos nietos. Una mano, que nunca sobra, como les reconocen a los Bomberos de Málaga desde el avión: "Muchos éxitos, muchos ánimos y mucha fuerza porque sabemos que lo van a necesitar".

Mientras la calidez y ánimos de los aplausos continúan al llegar al aeropuerto de Caracas, España se ha volcado en esta catástrofe como los 10 efectivos de bomberos y un compañero canino que están camino Venezuela desde Badajoz para seguir salvando a más víctimas de esta tragedia.

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